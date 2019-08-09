Мобильные группы из числа сотрудников АО «НК «Қазақстан темір жолы» по всему Казахстану ежедневно проводят рейды на железнодорожных вокзалах и поездах.

Прежде всего данные меры направлены на борьбу с билетными спекулянтами и безбилетными пассажирами. На местах проверяются санитарные состояния вокзалов и пассажирских вагонов. Принимаются оперативные меры по улучшению условий комфорта пассажиров.

В рейдах участвуют представители всех подразделений ҚТЖ — отделений пассажирских перевозок, магистральной сети, вокзалов, службы военизированной железнодорожной охраны и других подразделений.

По словам начальника отдела регионального филиала «Южный» Сулушаш Бекбасовой, мобильная группа несколько раз в день обходит вокзалы станций Алматы-1 и Алматы-2 и по скользящему графику проверяют при посадке людей в поезда их документы и билеты, сообщает Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Мы каждый день выходим на проверку внезапно и стараемся охватить проверкой все поезда по очереди. В ходе рейда мы привлекли к административной ответственности 6 лиц, незаконно занимавшихся скупкой и перепродажей билетов. На станции Шымкент также был задержан перекупщик билетов», — говорит С. Бекбасова.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» активно ведется работа по решению имеющихся в железнодорожной отрасли проблем, принимаются действенные меры по фактам, вызвавшим широкий общественный резонанс.