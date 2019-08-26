Распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева назначен аким Отырарского района. Им стал Жунисов Абдигали Айтжанович.

Абдигали Айтжанович родился 15 марта 1959 году в селе Шауельдер Кызылкумского района (нынеш.Отырарский) Южно-Казахстанской области. Имеет высшее образование, по специальности «Инженер лесного хозяйства и парка» и «Инженер-механик сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начинал в 1976 году штукатуром-маляром строительной бригады Союза потребителей Кызылкумского района.

В 1977 — 2005 года работал рабочим, инженером-технологом МТС Қызылқұм ауданы «Госкомсельхозтехника» Кызылкумского района, заведующим сектора Кызылкумского районного комсомольского комитета, директором Кызылкумского автотранспортного предприятия областного Союза потребителей, директором филиала ТОО «Оңтүстік орманы» Отырарского района.

В 2005 – 2014 годы занимал должности акима Шиликского сельского округа, акима сельского округа Актобе Отырарского района, советника акима района, начальника отдела предпринимательства и сельского хозяйства района, руководителя отдела земельных отношений и сельского хозяйства Отырарского района.

С ноября 2014 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Отырарского района Туркестанской области.