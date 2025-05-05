Мошки жалят до слёз жителей Отырарского района

Село Балтаколь, Отырарский район. Уже несколько недель — как в блокаде. С приходом тепла мошки оккупировали каждый двор. Выйти из дома — всё равно что прыгнуть в пчелиный улей.

– Мой брат вышел навес делать — через пять минут убежал. Посмотрите, что творится — это же кошмар!

Работать на улице невозможно. Мошки жалят до слёз. Люди надевают куртки и платки, будто в эпицентре химатаки.

– Вот в чём ходим — сетка на лице, перчатки, капюшон. А толку? Тьма мошкары! Просто нашествие!

По словам жительницы Балакыз Медетбековой, взрослые давно не выходят на улицу, а дети даже не знают, что такое прогулка. Люди устали терпеть.

Балакыз Медетбекова, жительница села Балтаколь: «Каждый год травят — толку ноль. Обрабатывают уже неделю, а мошек только больше. Мы не понимаем, они что, средство распыляют или удобрение? У всех аллергия, глаза не открыть. Это не жизнь. Мы умоляем государство — помогите!»

Насекомые отступают лишь при сильном ветре. В остальное время — тотальная атака. Жалуются и взрослые, и дети. Страдают даже животные — укусы превращаются в гнойные раны.

Зылиха Ыдырысова, жительница: «Целый месяц мучаемся. Коров доить невозможно. Косить сено невозможно. Всё тело искусано. Это повторяется каждый год — с мая по июль. Мы не знаем, что делать».

На дезинсекцию в этом году выделены рекордные 1 миллиард 400 миллионов тенге — почти вдвое больше, чем раньше. Обработка идёт третий год подряд. Но жители заявляют — эффекта нет. Насекомые как будто только крепчают.

Тагабек Кальшораев, директор ТОО «Сәт түлік»: «Полностью уничтожить — невозможно. Максимум — сократить численность на 70–80%. По нашим данным, эффект есть. Но личинки остались. Мы только снижаем численность. Гарантию никто не даст».

Третий год подряд — одна и та же история. Люди просят защиты, но остаются один на один с бедствием. Мошки жалят без пощады, а обещания властей всё больше напоминают мёртвое море: бурлит на поверхности — и тишина в глубине.