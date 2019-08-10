Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков.

Лишь на западе и северо-западе республики, под влиянием циклона с районов Москвы, пройдут дожди с грозами, местами сильные. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере – туман.

В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, в Атырауской области порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, днем в Карагандинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром, в Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

Днем в Алматинской, Жамбылской, местами в Костанайской, Акмолинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте, 11 августа, +25..+37 °C, без осадков, легкий ветер.