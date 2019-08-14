Палата предпринимателей г. Шымкент провела мониторинг 30 крупных предприятий, производителей местной продукции, и у всех 30 выявила проблемы с импортозамещением.

А именно, при производстве продукции эти предприятия вынуждены закупать некоторые производные материалы из-за рубежа. К примеру, цементный завод «Стандарт цемент» закупает в России бумажные мешки для цемента на 1, 8 млрд. тенге, птицефабрика «Шымкентқұс» завозит из северных регионов кормовую пшеницу на 1,4 млрд. тенге, ковровая фабрика «Бал текстиль» — из России, Узбекистана и Турции бахрому, пленку для упаковки, клей латекс, картонную втулку на 125 млн тенге, носочная фабрика «Алем БТ» — завозит из Китая этикетки, крючки и бумажные коробки для носков на 168 млн. тенге, ТОО «Еврокристалл» — закупает в России и Узбекистана на 150 млн. тенге гофротару, бигбеги, поддоны, пленку упаковочную, веники и т.д.

«Все это можно было бы производить и у нас, это не наукоемкие товары. Те же детали, комплектующие, упаковочные и вспомогательные материалы, которые завозятся из-за рубежа, могут замещать наши предприниматели. Это и есть так называемые нишевые проекты для малого и среднего бизнеса, о которых предприниматели даже не знают, — отмечает директор Палаты предпринимателей Нурлан Кабиштаев. — Ежегодно шымкентскими производителями закупаются извне товары для производства местной продукции на сумму 4 млрд. И это только по подсчетам промониторенных нами предприятий».

По словам директора Палаты, выявление пула нишевых проектов может стать подсказкой для потенциальных стартаперов и действующих предпринимателей, которые не знают, каким видом деятельности заняться. А если учесть, что в Шымкенте на сегодняшний действуют 239 крупных и 1269 средних предприятий, то можно сказать, что сумма нишевых проектов может возрасти до 30 млрд. тенге.

«Как показывает зарубежная практика, во многих развитых странах малый и средний бизнес на 60-70% привязан к крупному, то есть работает на него. Одно крупное предприятие тянет за собой сотню малых производств. Таким образом выигрывают все: у крупного производства не болит голова, где найти расходный материал, малые и средние предприятия за счет локализации, специализируясь на выпуске одной продукции, могут повысить ее качество, снизить себестоимость и сократить сроки поставок, к тому же они долгосрочно обеспечены рынком сбыта. Да и экономика региона от этого только в плюсе: деньги не утекают за рубеж, а остаются в регионе. У нас же, в Казахстане, совсем другая картина – крупный, малый и средний бизнес работают разрозненно, каждый сам по себе. А ведь именно синергия малого и крупного бизнеса позволит получить более сильный средний бизнес», — отмечает директор Палаты.

Работа по выявлению нишевых проектов Палатой предпринимателей будет продолжена, и до конца года эксперты Палаты планируют довести их количество до 100.