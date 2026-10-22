В Туркестанской области открылся завод по производству алюминиевых панелей

В населённом пункте Акбулак Ордабасинского района Туркестанской области запустили завод по производству алюминиевых композитных панелей.

Предприятие рассчитано на выпуск до 3 миллионов квадратных метров продукции в год. Алюминиевые композитные панели используются для облицовки жилых комплексов, бизнес-центров и других объектов.

Общая стоимость проекта составила 2,9 млрд теңге. Для строительства завода через социально-предпринимательскую корпорацию «Туркестан» выделили земельный участок площадью около четырёх гектаров.

На предприятии завершены строительно-монтажные работы и установлено необходимое технологическое оборудование.

По словам акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, в дальнейшем продукцию планируют поставлять не только на внутренний рынок, но и экспортировать в страны Центральной Азии и Россию.

На заводе создадут 50 постоянных рабочих мест. Власти рассчитывают, что новое производство позволит местным строительным компаниям приобретать необходимые материалы у отечественного производителя и сократить зависимость от импорта.

В перспективе предприятие планирует наращивать объёмы производства и расширять рынки сбыта.