Какими продуктами Казахстан обеспечивает себя сам?

Об импортозамещении говорили на заседании правительства. После того как коронавирусные ограничения и развязавшаяся война показали, насколько наша страна зависит от импорта, в министерстве индустрии и инфраструктурного развития взяли курс на импортозамещение.

Яблоки, колбаса и сахар! По каким продуктам Казахстан остаётся импортозависимым выяснили в министерстве сельского хозяйства. Оказалось, что Казахстан обеспечивает себя — хлебом и мукой, молоком, картофелем, бараниной, яйцами, гречкой и солью. В числе дефицитных продуктов на казахстанском рынке оказались колбаса и сыр, яблоки, курятина, сахар и даже творог. От зависимости Министр предлагает избавляться поэтапно.

«Первое. Товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым мы уже имеем производство, где необходимо провести соответствующую работу по обеспечению данных производителей сырьем, финансированием, кадрами и долгосрочными контрактами», — говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вторая группа — это товары со средней готовностью импортозамещения. Для запуска необходимых производств уже определили инвесторов. Третья группа — это высокотехнологические товары, производить которые в нашей стране пока непросто. Перечень включает порядка 700 проектов, из которых 286 ключевые импортозамещающие проекты. Ко второй группе относятся 95 проектов, по ним нашлись инвесторы. По третьей группе — 36 проектов, правда пока без инвесторов.

«Как один из примеров создания пояса МСБ вокруг системообразующих предприятий, мы начали прорабатывать совместно с акиматом Кызылординской области на базе стекольного завода ТОО «Орда-Glass» производство стекольных изделий со строительством мини-заводов по производству автомобильных стекол, стекловолокна, стеклотары, посуды, стекловаты, оконных стекол, стеклянных сувениров и тонких стекол для смартфонов, — говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

На этот год запланирована реализация 33 инвестиционных проектов, семи мясокомбинатов, 10-ти молокоперерабатывающих заводов, столько же проектов по строительству и расширению птицефабрик и закладка шести садов.