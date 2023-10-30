Моцареллу, рикотту и сулугуни производят в Шымкенте

Моцарелла, рикотта, сулугуни теперь производят в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Названия заморских сыров уверенно входят в лексикон шымкентского предпринимателя Санжарбека Абдувахидова. На своём заводе он научился получать известный во всём мире вкус.

«В Турции купил необходимое оборудование. На 4 фермах с ним работаю. У населения молоко покупаю. Пока нормально, всего достаточно», — говорит Санжарбек Абдувахидов, директор завода.

За счёт того, что предприниматель и фермеры объединились, проблем с сырьем на заводе нет. Сейчас покорять гурманов начали также изысканным вкусом и других продуктов. Консультирует производство мастер из Турции. И благодаря симбиозу специалистов – шымкентская моцарелла стала не хуже итальянской.

Шымкент взял планку стать сырной столицей. Глубокая переработка молока набирает обороты. В этом году 8 предприятий получили субсидии, а также запустили 3 новых производства. Только о проектах пока сложно сказать «как сыр в масле». Наплыв импорта из соседних стран поставил в сложное положение производителей.

«Именно в этом году заграничного сыра, возможно из-за влияния курса валют, много завезли. Сейчас большая конкуренция в ценовой политике», — говорит Рамазан Сатаев, директор завода.

В акимате отмечают, что сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс – очень важный сектор экономики. И здесь предусмотрена государственная программа поддержки.

«Провели семинар по поводу реализации этих кластерных проектов. И по объяснению государственной поддержки. Малые и средние предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, будут объединять в СПК, чтобы получить от государства кредиты, поддержку и субсидии», — говорит Индира Махатаева, руководитель отдела инвестиций и переработки.

Чтобы тарелка казахстанцев не изобиловала сплошь импортными этикетками, местные производители наладили производство – макарон, муки, творога, сливочного масла, кефира, консервов, колбасных изделий. Стало популярно и производство мёда.

«Пчеловоды они обращаются к нам в наш СПК, после этого мы выезжаем на эти пасеки, оттуда забираем мёд себе, фильтруем, отстаиваем, потом фасуем по маленьким тарам. После этого сдаем по госзакупкам», — говорит Бауыржан Мельдешев, директор региональной палаты пчеловодства.

В жилом массиве «Кайнар булак» сейчас ведутся работы по созданию индустриальной зоны пищевой промышленности. Там будут перерабатывать сельскохозяйственную продукцию на 139-ти гектарах. В этом году, по данным властей, завершится подведение инфраструктуры.