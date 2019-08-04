В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в одном из парков неизвестный, путем мошенничества под предлогом позвонить, забрал у ее дочери сотовый телефон и скрылся. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил свыше 10 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и начали досудебное расследование, сообщила Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В целях раскрытия преступления сотрудники полиции Шардаринского РОП провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе прочесали близлежащие территории, опросили очевидцев. В результате, благодаря указанным приметам и камерам видеонаблюдения, зафиксировавших предполагаемого преступника, полицейские в течение считанных часов задержали подозреваемого на одной из городских улиц.

Задержанным оказался местный житель, ранее не судимый. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли сотовый телефон.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выяснятся причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, жительница Шардаринского района выразила искреннюю благодарность полицейским, которые сразу же отреагировали на сообщение о преступлении, и проявив оперативность и профессионализм, вернули потерпевшим похищенный телефон.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными со своими ценным вещам и сотовыми телефонами. Не стоит быть излишне доверчивым к неизвестным и малознакомым лицам, которые под различными предлогами просят у вас телефон позвонить, чем могут воспользоваться разного рода мошенники.

Если же Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества или краж сотовых телефонов, то вам необходимо незамедлительна обратиться в полицию по телефону 102.