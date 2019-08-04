Духовное управление мусульман Казахстана сообщило дату начала Курбан-айта в 2019 году, передает Zakon.kz.

Праздник Курбан Айт в 2019 году начнется 11 августа.

— По астрономическим исследованиям рождение Луны соответствует четвергу, 1 августа. И 2 августа, первый день месяца Зуль-Хиджа. День Арафа соответствует 10 августу. День Арафа — это день, когда паломники делают поклонение на горе Арафа, — объяснили в ДУМК.

Для мусульман, которые не совершают хадж, пост в этот день является желательным.

— Мусульманину, имеющий достаток, совершать жертвоприношение является ваджибом (обязательным). Жертвенными животными могут быть верблюды, коровы и бараны (а также козы). Время для его совершения наступает сразу после завершения праздничной молитвы, а завершается оно незадолго до захода солнца третьего дня. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна — неимущим, вторая — на раздачу соседям или угощение родственников и друзей, а третья остается дома для последующего употребления в пищу, — рассказали в ДУМК.