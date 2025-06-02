Шымкентцы, берегите себя: важные рекомендации для празднования Курбан айта

Уважаемые жители города Шымкента! С наступлением религиозного мусульманского праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 06.06.2025 г. по 08.06.2025 г., испокон веков существовала традиция забоя сельскохозяйственных животных.
В связи с этим для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для людей и животных (сибирская язва, бешенство, бруцеллез), требуется строгое соблюдение следующих ветеринарно-санитарных правил и требований:
* Идентификация жертвенного животного, то есть наличие ушных бирок, его регистрация.
* Наличие ветеринарной справки формы №1 на живых животных.
* Убой жертвенных животных в специально оборудованных убойных пунктах (площадках) производится согласно нижеследующему списку.
* Наличие ветеринарной справки формы №2 при реализации полученного мяса от убойного животного (в детские и сады, больницы, мечети и др.) с соблюдением при перемещении (транспортировке) температурного режима.
Список специальных убойных пунктов (площадок) в Шымкенте
|№ п/п
|Наименование убойных пунктов (площадок)
|ФИО и номер телефона владельца
|Адрес и
место нахождения
|1
|ТОО «Замин»
|Д. Құдайбергенов, тел. 8-775-930-64-44
|г. Шымкент, Каратауский р/н,
ж/м «Сайрам», ул. А. Темура, б/н
|2
|ТОО «Халал Қассаб»
|С. Гултараев, тел. 8-701-392-83-09
|г. Шымкент, Каратауский р/н,
ж/м «Бозарык», 3, участок №1989
|3
|ТОО «Байтерек Агро»
|Ф. Бегметов,
тел. 8-778-122-31-11
|г. Шымкент, Каратауский р/н,
ж/м «Сайрам», ул. Махмут ата, участок №72
|4
|СПК «Қазығұрт-БРБ»
|М. Алдабергенов,
тел. 8-701-819-25-40
|г. Шымкент, Енбекшинский р/н,
ул. Капал батыра, Өндірістік, 31/1
Просим вас соблюдать вышеупомянутые ветеринарно-санитарные правила и требования, поддерживать эпизоотическую стабильность в нашем городе, обеспечивать безопасность вашего здоровья и принимать максимальные меры предосторожности. Пусть ваши благие намерения будут приняты!
С уважением, территориальная инспекция
Комитета ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства РК по г. Шымкенту