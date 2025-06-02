Шымкентцы, берегите себя: важные рекомендации для празднования Курбан айта

Уважаемые жители города Шымкента! С наступлением религиозного мусульманского праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 06.06.2025 г. по 08.06.2025 г., испокон веков существовала традиция забоя сельскохозяйственных животных.

В связи с этим для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для людей и животных (сибирская язва, бешенство, бруцеллез), требуется строгое соблюдение следующих ветеринарно-санитарных правил и требований:

* Идентификация жертвенного животного, то есть наличие ушных бирок, его регистрация.

* Наличие ветеринарной справки формы №1 на живых животных.

* Убой жертвенных животных в специально оборудованных убойных пунктах (площадках) производится согласно нижеследующему списку.

* Наличие ветеринарной справки формы №2 при реализации полученного мяса от убойного животного (в детские и сады, больницы, мечети и др.) с соблюдением при перемещении (транспортировке) температурного режима.

Список специальных убойных пунктов (площадок) в Шымкенте

№ п/п Наименование убойных пунктов (площадок) ФИО и номер телефона владельца Адрес и место нахождения 1 ТОО «Замин» Д. Құдайбергенов, тел. 8-775-930-64-44 г. Шымкент, Каратауский р/н, ж/м «Сайрам», ул. А. Темура, б/н 2 ТОО «Халал Қассаб» С. Гултараев, тел. 8-701-392-83-09 г. Шымкент, Каратауский р/н, ж/м «Бозарык», 3, участок №1989 3 ТОО «Байтерек Агро» Ф. Бегметов, тел. 8-778-122-31-11 г. Шымкент, Каратауский р/н, ж/м «Сайрам», ул. Махмут ата, участок №72 4 СПК «Қазығұрт-БРБ» М. Алдабергенов, тел. 8-701-819-25-40 г. Шымкент, Енбекшинский р/н, ул. Капал батыра, Өндірістік, 31/1

Просим вас соблюдать вышеупомянутые ветеринарно-санитарные правила и требования, поддерживать эпизоотическую стабильность в нашем городе, обеспечивать безопасность вашего здоровья и принимать максимальные меры предосторожности. Пусть ваши благие намерения будут приняты!

С уважением, территориальная инспекция

Комитета ветеринарного контроля и надзора

Министерства сельского хозяйства РК по г. Шымкенту