О прогнозе погоды на 6 августа по всей территории Казахстана рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

Тёплый воздух из Ирана принесёт в Казахстан сильную жару за исключением западных и северо-западных регионов. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, туман.

В Шымкенте ночью +22, днём от +37 до +39.

В Алматы ночью +29, днём от +34 до +36.

В Нур-Султане ночью +16, днём от +34 до +36.

В Акмолинской области ожидается сильная жара, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +16, днём от +30 до +32.

В Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается усиление ветра до 16 м/с. Ночью +15, днём от +21 до +23.

В Алматинской области ожидается сильная жара. Ночью +20, днём от +37 до +39.

В Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +27, днём от +26 до +28.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +19, днём от +30 до +32.

В Жамбылской области ожидается сильная жара, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +20, днём от +37 до +39.

В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +18, днём от +22 до +24.

В Карагандинской области ожидается сильная жара. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +15, днём от +33 до +35.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, гроза. Ночью +15, днём от +27 до +29.

В Кызылординской области ожидается сильная жара, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +25, днём от +38 до +40.

В Мангистауской области ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +20, днём от +24 до +26.

В Павлодарской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +16, днём от +31 до +33.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман, шквал, возможен град, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +16, днём от +25 до +27.

В Туркестанской области ожидается сильная жара, усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +20, днём от +37 до +39.