Акиматом Туркестанской области при поддержке Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан 5-6 августа 2019 года в рамках года Казахстана в Узбекистане,в городах Ташкент и Бухара было организовано Road Show.

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений в сфере туризма и более 70 туристских организаций, туристский потенциал Туркестанской области вызвал большой интерес со стороны представителей турбизнеса Узбекистана. В результате было подписано более 10 соглашений между туристскими организациями и достигнута договорённость по организации совместных туристских маршрутов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В рамках мероприятия делегация области ознакомилась с работой центра мастеров прикладного искусства «Сузук-ота» в городе Ташкент, кузнечной мастерской «Базори корд» и центром текстильных мастеров «Пойи калон» в г.Бухаре.

Центр мастеров прикладного искусства «Сузук-ота» расположен на территории 5га, строительство было начато в 2017 году и сдано в эксплуатацию в мае 2019 года. В центре работают более 30 мастерских, основное направление-деревообработка и изготовление деревянных изделий. Согласно истории, «Сузук-ота» был самым любимым внуком Ходжи Ахмеда Ясави.

В кузнечной мастерской «Базори корд» и центре текстильных мастеров «Пойи калон» в г.Бухаре размещены более 100 мастеров.