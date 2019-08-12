В Палате предпринимателей г. Шымкент проходит процесс защиты бизнес-проектов обучившимися на первом потоке проекта «Жас кәсіпкер».
Первый поток стартовал 22 июля 2019 г., в котором приняли участие 585 человек. В случае успешной защиты проекта участники получат сертификат о завершении обучения, наличие которого предоставит возможность получения льготного кредитования и/или государственного гранта в размере 200 МРП.
Напоминаем, что с 15 августа стартует второй поток проекта НПП РК «Атамекен» «Жас кәсіпкер».
Цель проекта – повышение экономической активности населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью молодежи в возрасте от 18 до 29 лет:
— Безработная молодежь.
— Самозанятые/фрилансеры.
— Члены молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Малообеспеченные трудоспособные инвалиды.
Участники проекта получат возможность:
— Открыть свой бизнес.
— Найти свою нишу.
— Получить навыки бизнес-планирования.
— Учиться по современной методике у опытных бизнес-тренеров практиков.
Также они получат полную информацию по программам поддержки предпринимательства и молодежным стартапам, о том, как получить безвозмездный грант (505 000 тг) или льготный кредит под 6% для реализации вашей бизнес-идеи. Кроме того, обучающимся будет выплачена стипендия – 19 273 тг.
Необходимые документы для участия: копия удостоверения личности, адресная справка, заявление и анкета для участия в проекте.
Для получения более детальной информации: звоните на 1432 – контакт центр НПП РК «Атамекен» (звонок по Казахстану бесплатный), по г.Шымкент + 7 777 482 63 97.