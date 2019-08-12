В Палате предпринимателей г. Шымкент проходит процесс защиты бизнес-проектов обучившимися на первом потоке проекта «Жас кәсіпкер».

Первый поток стартовал 22 июля 2019 г., в котором приняли участие 585 человек. В случае успешной защиты проекта участники получат сертификат о завершении обучения, наличие которого предоставит возможность получения льготного кредитования и/или государственного гранта в размере 200 МРП.

Напоминаем, что с 15 августа стартует второй поток проекта НПП РК «Атамекен» «Жас кәсіпкер».