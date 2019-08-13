В Шымкенте канализационные стоки стекали в Кошкарату

«В субботу, 10 августа, в инстаграм-паблике «Критика Шымкент» была опубликована информация о том, что в районе школы-гимназии №15 в речку идет слив канализационных стоков. В понедельник на место выехали мастер по обслуживанию канализационных сетей Аль-Фарабийского района К.Тукебай и аварийная бригада.

Стоки в реку могли попасть только с двух объектов – школы или детского сада.

В присутствии сотрудников департамента были обследованы ближайшие канализационные сети и сделаны заборы стоков для лабораторного анализа. Не исключалось, что утечка идет с тепловых магистралей. Однако представители ТОО «Энергоорталык-3» заверили, что сейчас воды в их сетях нет», — прояснили ситуацию в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Позже, на территории школы был обнаружен канализационный колодец, в котором произошел засор, и стоки по подземному лотку попадали в реку. Был составлен акт, представителя школы (так как колодец находится на балансе учебного заведения) обязали устранить проблему и ликвидировать слив грязной воды в реку.