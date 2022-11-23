Парень пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

В Шымкенте молодой человек пытался спрыгнуть с пешеходного моста, передаёт корреспондент OTYRAR.

Инцидент произошел 23 ноября. Около девяти часов вечера полицейским и военнослужащим Нацгвардии поступил вызов: на перекрестке Тамерлановского шоссе и улицы Мангельдина парень залез на надземный пешеходный переход и хочет оттуда спрыгнуть.

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Прибывшие на место происшествия полицейские и солдаты начали с ним разговаривать и уговорили молодого человека отказаться от отчаянного шага.

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Парня 18-20 лет передали полицейским для выяснения обстоятельств. Выясняется, что подтолкнуло его на такой необдуманный поступок.