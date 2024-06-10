Власти отреагировали на обрушение моста в Жанаталапе

Так выглядит автомобильный мост в микрорайоне Жанаталап, который просел и частично обрушился.

Объект четвёртые сутки оцеплен, дежурят полицейские. Дорогу для транспорта закрыли. По одной из версий, из-за проливных дождей воды в реке Бадам поднялась и смыла опоры моста.

Местные жители сейчас добираются домой по объездной дороге. По их словам, автобусы временно приостановили свою работу, поэтому люди без личного транспорта вынуждены добираться на такси. Последние, как рассказывают горожане, взвинтили цены до трех тысяч тенге. Также выяснилось, что в день ЧП больше девятисот абонентов остались без природного газа. Сотрудники «QAZAQ GAZ AIMAQ» отключили голубое топливо в целях безопасности на один день и после завершения монтажных работ вновь подключили жилой массив к газу.

Абдрашит Пашаев, старейшина микрорайона Жанаталап:

«Мы не можем сейчас добраться до места назначения. Таксисты подняли цены, до Бекжан базара по грунтовой дороге нас отвозят за две-три тысячи тенге. В день инцидента к нам приехал аким Туранского района, попросил сохранять спокойствие. А когда начнется строительство нового моста нам не сказали. Также газ был временно отключен, потому что газопровод проходил через мост. Сейчас уже газ у нас дома».

Нурали Абилмажит, житель микрорайона Жанаталап:

«Ситуация сложная. Сейчас дорога домой занимает большое количество времени. Было бы отлично, если бы власти построили новую качественную дорогу».

Переправа частично обрушилась ночью 7-го июня. На месте происшествия сразу начались аварийно-восстановительные работы и движение грузовых автомобилей в этом районе ограничили. Местные активисты отмечают, что в день ЧП большинство жителей остались по ту сторону моста и не могли добраться домой. В трудный момент, рассказывают жители, им помогли сотрудники акимата.

Багира Салыхбаева, активист микрорайона Жанаталап:

«Я очень рада, что никто не пострадали во время обрушения моста. В день ЧП сотрудники акимата помогли людям. Они по объездной дороге довезли людей без машин до их дома. Я это лично видела, потому что сама осталась в ту ночь по ту сторону переправы».

Переправа в микрорайоне Жанаталап была построена в советское время. По данным акимата, мост не ремонтировали с 1974 года. На обрушение конструкции повлияли и обильные осадки этой весной, объясняют чиновники.

Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления ПТ и АД г. Шымкента:

«С 1974 года не был произведен ремонт. То есть данный мост считается старым, непригодным. В свое время когда строился мост, тогда интенсивность дороги была не такой. То есть население в этих населенных пунктах было меньше, теперь с каждым годом население растет, плюс к этому еще транспортный поток каждый год увеличивается, в связи с чем данный мост непригоден».

Временную объездную дорогу в микрорайона Жанаталап строит корпорация ТОО «Береке». По данным акимата, финансирование объекта осуществится после его завершения. Этот же подрядчик построит новый мост, вместо обрушившейся переправы. На новый проект местные власти планируют потратить около 540 миллионов тенге. Объект, как обещают чиновники, сдадут в эксплуатацию через 4 месяца.

Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления ПТ и АД г. Шымкента:

«Все старые элементы будут демонтированы, вместо него построят новый мост.

-Его снесут?

-Да, его снесут.

-Когда начнутся строительные работы?

-С сегодняшнего дня начнем демонтаж старых мостовых элементов, будем разбирать, после чего строить».

Сейчас местных жителей беспокоит главный вопрос — когда общественный транспорт возобновит свою работу. Из-за сложившейся ситуации, автобусы перестали ездить дальше моста и пассажирам приходится добираться домой пешком. Чиновники уверяют, что с завтрашнего дня перевозчики возобновят свою работу.