Куралай Косаева, теперь, завидует соседям снизу. Ежедневно покорять 9 этажей им не приходится. А вот женщина каждый день вынуждена преодолевать несколько лестничных пролётов. Такие физические нагрузки пенсионерке не по силам.

Жильцы первого дома по Тамерлановскому шоссе остались без лифта 5 лет назад! Все эти годы люди вынуждены совершенствовать свою физическую форму. Причем, не по своей воле. В подъезде, в основном, живут пожилые люди.

«Я устаю каждый день на 9 этаж подниматься-спускаться, ноги уже не держат. Но надо ходить, дома постоянно сидеть не буду же. А вот муж у меня так и умер с мечтой выйти на улицу, он инвалид был, не ходил, а по лестнице его не спустишь. Лифт не работал», — с грустью вспоминает Куралай Косаева.

Горожане не раз обращались с просьбой отремонтировать лифт. Однако, по словам собственников квартир, за оперативность коммунальщики требуют 13 миллионов тенге! Таких денег у пенсионеров нет.

«В этом году в феврале месяцев нас у замакима собрали и сказали, что нашли спонсора на замену 13-ти лифтов в городе, нас домкомов собрали озвучили, обрадовали и сказали, что в мае месяцев будет поставка комплектующих, потому что у нас шахты очень старые, такие лифты сейчас не выпускаются и будет спецзаказ, он будет из Китая. Там конвейерную линию под наши шахты соберут, могут собрать кабины. Мы приготовили места для хранения комплектующих, но поставки нет. Вот сейчас сменился аким города, и мы не знаем, тепрь куда обращаться?», — недоумевает домком, Нина Чередниченко.

Неисправных лифтов в Шымкенте много. Только в одном Абайском районе надо заменить 10 лифтов. Если к ремонту не подключатся спонсоры, о новых подъёмниках придется забыть.

«Сейчас работы ведутся по подключению инвесторов за счет ГЧП. Как инвесторы найдутся, то работа будет выполняться. Со стороны инвесторов занималась жилищная инспекция, акимат, но средства не поступили», — говорит Гульжан Алтаева, начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Абайского акимата г.Шымкента

Лифты в высотке по Тамерлановскому шоссе запустят не скоро. А значит заложники верхних этажей будут по часу поднимаются пешком к своим квартирам. Либо вовсе — любоваться лишь видом из окна.

Анастасия Новикова