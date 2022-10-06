Жители Шымкента устали от неработающих годами лифтов

Пешком на 9 этаж. Такие прогулки ежедневно устраивают жители нескольких многоэтажек Шымкента.

Все потому что лифты в их домах не работают, таких домов в Шымкенте 20. Заменить устройства — дорого. Цена на лифт начинается от 8 миллионов тенге и выше, в зависимости от комплектации. В акимате говорят, помочь, мол, ничем не можем. Заменить лифты можно только по программе модернизации — в кредит.

Тамара Жумабаева живет на 8 этаже 9-этажного дома. Каждый день, по несколько раз, ей приходится спускаться и подниматься с ребенком в одной руке и коляской в другой. Ведь лифт в их многоэтажке не работает. Женщина говорит, лифт начал ломаться спустя три года, как дом ввели в эксплуатацию. Первое время его чинила обслуживающая компания, затем деньги пришлось собирать со всего дома. Но ремонт зачастился.

«Сначала мы собирали по 300 тысяч тенге на покупку одной детали, затем по 60-70 тысяч. Но лифт поработает неделю и опять ломается. Вот сейчас он с августа стоит, не работает. А у нас тут у всех дети, в основном живут многодетные семьи. Некоторые арендуют жилье. Мы обращались в акимат, там говорят что ждут финансирование», — говорит Тамара Жумабаева, жительница Шымкента.

Живут в многоэтажке и пожилые люди. Говорят, каждый раз спускаться и подниматься, уже здоровье не позволяет.

«Есть те, кто живет на 2-3 этаже, а как жить тем кто живет на 8-9? Многие из дома стараются лишний раз не выходить, это разве дела?«, — говорит Алтын Таласбаева, жительница Шымкента.

Есть в Шымкенте и такие дома, в которых лифты не работают годами. В акимате говорят, после пятилетней гарантии от установщика, когда люди могут потребовать бесплатного ремонта, лифт переходит в собственность жильцов. Менять запчасти или покупать новый людям придется за свой счет. Правда, цена на запчасти бывает, доходит и до 700 тысяч, а стоимость нового лифта стартует от 8 миллионов тенге. Для многих эта сумма неподъемная. В акимате предлагают людям заменить лифты по программе модернизации.

«4 на данный момент лифта в Аль-Фарабийском районе не работают, требуют замены, и 16 лифтов поставлены в план замены, на данный момент ждем финансирования. Если лифт действительно требует замены, его срок эксплуатации вышел, жители могут по программе модернизации провести замену», — говорит Малик Абдинуров, заместитель руководителя управления контроля качества и развития городской среды Шымкента .

Срок эксплуатации лифта — 25 лет. По истечении этого времени его необходимо заменить.