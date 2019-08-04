За 1,5 миллиона тенге мошенник обещал доверчивым гражданам решить вопрос с земельным участком.

28 и 29 июля текущего года в Департамент полиции города Шымкент обратились 4 гражданина с идентичными жалобами о том, что они стали жертвами мошенничества одного и того же человека.

Злоумышленник, обманным путем войдя в доверие жителей города и убедив их, что поможет в вопросах приобретения земли, взял у них деньги в сумме около 1,5 миллиона тенге.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили в Управление полиции Абайского района.

В настоящее время по данным фактам ведутся досудебные расследования по ст. 190 УК «Мошенничество», сообщает Пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент.