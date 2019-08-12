В Туркестанской области полицейские вернули матери двух заблудившихся детей.пропавшие

Во время ОПМ «Безопасный двор», направленного на охрану тишины и безопасности граждан, а также выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых, полицейские Сарыагашского РОП регулярно проводят профилактические мероприятия, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В один из таких рейдов, инспектор группы ювенальной полиции МПС Сарыагашского РОП сержант полиции Мурат Пернешов на одной из улиц г. Сарыагаша заметил 11-летнюю девочку и 10-летнего мальчика, разгуливающих около 3 часов ночи без родителей. Полицейский стал расспрашивать детей, что они здесь делают, но испуганные и голодные они не сразу смогли ответить.

Оценив ситуацию, полицейский сразу же доставил детей в Сарыагашский РОП, где их накормили и напоили. Вызвав психолога, который наладил общение с детьми, полицейские расспросили их о том, что они делала на улице, откуда ушли, с кем, где живут, в какой школе учатся. В результате стражам порядка удалось установить личности несовершеннолетних брата и сестры. По словам детей выяснилось, что около 17.00 ч. они вышли из дома, чтобы пойти к отцу, однако по дороге заблудились. Как оказалось, дети, живущие с матерью, соскучились по отцу и решили идти к нему домой.

Выяснив у детей адрес их проживания, полицейские Сарыагашского РОП вернули брата и сестру домой к матери, которая также искала их и не сразу обратилась в полицию. Так, благодаря ежедневной работе полицейских и проводимым профилактическим мероприятиям, дети нашлись живыми и здоровыми и возвращены родителям.

В свою очередь, мать заблудившихся детей выразила огромную благодарность сотрудникам Сарыагашского РОП и пожелала им успехов по службе, в том числе инспектору ювенальной полиции сержанту полиции М. Пернешову, который вовремя заметил детей, и проявив оперативность, вернул их домой к матери.

Полицейские Туркестанской области предупреждают родителей о необходимости быть внимательными к детям и не оставлять их без присмотра. Также, в случаи пропажи детей жителям области стоит сразу же обратиться за помощь в полицию, не теряя времени на самостоятельные поиски.