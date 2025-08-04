В Сарыагаше завершается строительство новой школы на 900 мест

В микрорайоне «Телемунара» Сарыагашского района завершается строительство школы на 900 мест. Объект возводится в рамках национального проекта «Школа будущего». Всего в Туркестанской области по поручению Президента планируется открытие 29 новых школ.

Проект реализуется на участке площадью 4 гектара. Общая стоимость — 5,1 миллиарда тенге. Готовность здания составляет 80%. Завершены работы по подведению инженерных коммуникаций, продолжаются отделка и благоустройство территории. На объекте задействовано 50 специалистов.

Аким области Нуралхан Кушеров осмотрел ход строительства, сделал ряд замечаний и поручил подрядчику устранить выявленные недостатки. Главное требование — соблюдение сроков и высокое качество работ. Кроме того, в Сарыагашском районе в рамках нацпроекта предусмотрено строительство четырёх школ. Две уже сданы в эксплуатацию, оставшиеся — включая эту — планируется завершить до конца года.