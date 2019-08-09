В Шымкенте подвели итоги чемпионата «Shymkent CAP Казахстан» по теннису среди юниоров.

Спортсмены из разных регионов страны встретились в третьем мегаполисе. Лучшие результаты как в командной и одиночной игре показали шымкентские теннисисты.

«Ребята показали хорошую игру. Лучшими стали наши теннисисты из Шымкента. Всех поздравляем. Желаем им удачи, и побольше таких турниров», — сказал Руслан Игнатов, главный судья турнира «Shymkent CAP».

Генеральным спонсором турнира выступила компания ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Всем участникам вручили благодарственные письма и памятные призы.