Прокуратурой Каратауского района Шымкента по результатам проведенного мониторинга выявлен факт незаконного привлечения денег граждан застройщиком ТОО «Feb Group» путем заключения предварительного договора купли-продажи квартир из незавершенного жилого комплекса «Кокжайлау».

По требованию прокуратурой Каратауского района управлением государственного архитектурно-строительного контроля составлен протокол об административном правонарушений в отношении застройщика по ч.1 ст.320 Кодекса и постановлением специализированного административного суда города наложен административный штраф в размере 721 500 тенге, сообщает Прокуратура Каратауского района.

Покуратура района предупреждает жителей города о том, что до сведения жителей города Шымкент о необходимости установления до заключения договора с застройщиком о наличии разрешения акимата о привлечении денег дольщиков или заключенного договора с АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» о предоставлении гарантии.

Напомним. что 10 октября 2016 года введено в действие новый принятый Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее — Закон).

Согласно нормам Закона застройщики имеют права на привлечение денег граждан только в двух случаях:

— наличия заключенного договора с АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» о предоставлении гарантии (ст.8 Закона);

— наличие разрешения местного исполнительного органа о привлечении денег дольщиков (ст.ст.9 и 10 Закона);

За нарушение вышеуказанных норм ст.320 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее — Кодекс) предусмотрена административная ответственность.

Однако на практике имело место факт нарушения застройщиком вышеуказанных норм, т.е. без получения соответствующего разрешения и заключения договора о предоставлении гарантии, незаконного привлечения денег граждан на жилищное строительство.