Палата предпринимателей Туркестанской области проведет скириниг по всей области, который позволит определить перспективные ниши для развития бизнеса и сформировать карты регионального развития с четкой специализацией, определением ниш и размещением субъектов.

В Туркестанской области зарегистрировано более 138 тыс. действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате скрининга исследовательская группа сможет определить дополнительные ниши для создания бизнес-проектов в регионе, определит проблемные моменты.

Анкетирование будет проведено в форме подомового обхода в каждом районе, в каждом селе, ауле области. Данный скрининг позволит не просто определить реальное количество безработных и, так называемых, самозанятых жителей, но и выявить миграционный потенциал региона и реальные потребности создания определенных бизнес-проектов с новыми рабочими местами.

«С помощью скрининга мы сможем определить, какие специальности имеют спрос на рынке труда, какой вид бизнеса стоит развивать в том или ином регионе, выявить, какие товары и услуги нужны населению. А также выявить реальное количество и безработных и самозанятых жителей, и в целом оценить трудовой потенциал»,-отметил директор палаты предприниматеелй Туркестаснкой области Динмухамед Абсаттаров.

До ноября 2019 года специалисты проведут подворовой обход с социологическим опросом. Респонденты ответят на вопросы, касающиеся демографических данных, данных о предприятии, кадрах, существующих барьерах при ведении бизнеса, миграции деловой среды, оценки финансового состояния предприятий.

Анкетирование определит потребности населения. Анкета включает 29 ключевых вопросов.

В итоге скрининг даст следующие результаты:

новые ниши для бизнеса;

геолокация объектов бизнеса (где и что нужно открывать);

реальные направления для импортозамещения и т.д.

В связи с этим Палата предпринимателей Туркестанской области просит предпринимателей с пониманием и поддержкой отнестись к инициативе и оказать содействие в заполнении анкет для выявления реальной текущей ситуации.

По всем вопросам скрининга и вашего бизнеса обращаться в Палату предпринимателей Туркестанской области: ул. Кожанова, 42, телефон — 8(7253) 359898