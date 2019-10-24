Два прошедших осенних месяца у нас были больше похожи на лето. Утром, вроде, прохладно, оденешься потеплее, а днем хочется поскорее снять с себя всю верхнюю одежду – жарко.

Но настоящая осень, с ее сыростью и холодами, все же не за горами. Во что будут одеваться модницы в наступающем холодном сезоне? Достаточно пройтись по магазинам, чтобы понять – главными будут кожа, трикотаж и твид. Что ж, вполне себе подходящие материалы.

КОЖА

Сразу скажу, конечно, нет никакой надобности обновлять свой гардероб каждый сезон. Носите, что вам хочется, в чем тепло и комфортно. Но если вдруг все же захотелось обновки, то обратите внимание на то, что предлагает современная мода.

В новых коллекциях действительно очень много одежды из кожи, а также из эко-кожи. Натуральная кожа дорого смотрится, долго служит и спасет от ветра и холода. Но есть у нее и недостатки. Кожаные верхняя одежда в большинстве своем тяжеловата. Ну и цена кусается, хорошая кожа стоит у нас дорого. Но если вы купили отличную кожаную куртку-косуху, то можете быть уверены, что прослужит она не просто годы, а десятилетия. К тому же это именно тот вариант курток, который практически не выходит из моды, и носить ее можно в любом возрасте. Главное, оставаться в том же размере (а это задача не из легких).



Но вот кожаные брюки или юбку носить слишком долго не получится, они достаточно быстро потеряют форму: вытянутся на коленях и попе. Увы, кожа с легкостью принимает форму нашего тела да так и остается. В случае с обувью это плюс (кожаная обувь прекрасно садится по ноге), а вот в случае с одеждой – минус. Поэтому брючки, особенно достаточно узкие, лучше покупать из эко-кожи (не путать с дешевым кожзамом).

Немного о том, что это за материал эко-кожа и чем она хороша. Это продукт новейших технологических разработок, ее основа сделана из хлопка, а верхний слой из полиуретана. Эко-кожа эластична и приятна на ощупь, комфортна в носке, не имеет неприятного запаха. Главным преимуществом эко-кожи является то, что она пропускает воздух и при этом не пропускает воду. Одежда и обувь из такой ткани практичны и по виду почти не отличаются от натуральной кожи, а стоят значительно дешевле. По этой причине покупать ультрамодные вещи все же выгоднее из эко-кожи, а не из ее натуральной предшественницы.

Этой осенью в гардеробе заядлых модниц вы увидите не только куртки и плащи из кожи, но и рубашки, юбки, платья. Все, что напоминает кожу, сегодня на пике популярности.

Внимание, решив купить себе что-то кожаное, не промахнитесь и не купите какой-нибудь дерматин. На заре моей студенческой юности мне «повезло» заиметь такой плащ из кожзама. Был он очень красивый, но так и провисел в шкафу, пока не отправился в мусор. В холода в нем было еще холоднее, а лишь пригревало солнышко, плащик превращался в парилку. Я так и не нашла подходящую для него погоду…

ТРИКОТАЖ

Любители трикотажных вязаных вещей, пришло ваше время. Чего только не навязала зарубежная легкая промышленность для нашего потребителя. Обидно, что мы не можем дружно поддержать своего производителя: отечественного теплого трикотажа на полках магазинов Шымкента почти не видно. Так что или покупаем заграничный, или вяжем сами.

Из модных тенденций отметим одежду в стиле оверсайз, крупную вязку, яркие принты. Сегодня вязаными могут быть любые элементы вашего гардероба. Не только свитера, кофточки и платья, но и пальто, брюки, костюмы и даже комбинезоны.

Теплые кардиганы сегодня, преодолев длину мини и миди, остановились на макси и стали действительно больше напоминать классическое пальто. При этом цвета преобладают весьма яркие – желтые, красные, синие. Ничего серого и коричневого, грязного и пыльного.

Свободные свитера по длине больше стремятся к платью. Короткие, если и носим, то лишь поверх другой одежды. Больше никаких открытых пупков на морозе! Вязка крупная, рельефная: соты, косы, грубая «деревенская» фактура. Самые актуальнее орнаменты – этника, абстракция и «брендология».

Что касается платьев, то актуальны как простые платья-трубы без каких-либо лишних деталей, так и прямо-таки виртуозно вывязанные платья с оборками и юбками плиссе. Последние очень напоминают те, что мы или наши мамы носили в далекие уже 70-80-е.

Непривычно и свежо смотрятся трикотажные брюки и комбинезоны. Почти как домашняя одежда, только на улице. Современная мода продолжает дрейфовать в сторону комфорта и расслабленности. И, похоже, женщинам это очень нравится.

ТВИД

Что вы представляете себе при слове «твид». Почти наверняка классические английские костюмы или знаменитые укороченные жакеты мадемуазель Шанель. Все крайне строго, элегантно и предсказуемо. Однако, не так уж и предсказуемо. А как вам велосипедки из твида? Конечно, это скорее «модное хулиганство», но тем самым дизайнеры говорят нам, что твид может быть и вполне демократичным и молодежным. Если вы боитесь излишней классичности и взрослости твидовых вещей, то просто сочетайте их с более простыми и будничными материалами. Твидовый жакет с модными джинсами, твидовый сарафан с яркой футболкой с логотипами.

Пальто из твида в общем-то и не уходило из моды. Для холодной и сырой погоды это самый подходящий материал. Поверьте, британцы знали, что делали – для них твид национальное модное достояние. Когда-то его производили исключительно из мягкой шерсти шотландских овец, теперь в производство вмешались современные технологии и материалы. Но, не смотря на это, твидовая ткань все так же остается теплой и комфортной.

И опять же вспомним семидесятые: твидовая юбочка со кладками и классический жакет опять вернулись в моду. Такое ощущение, что молоденькая внучка надела костюм своей бабушки, которая в «ее годы» была ого-го какая модная штучка.

Аксессуары из твида также в тренде – сумки, пояса, шарфы, головные уборы. Если что-то из этого есть в ваших шкафах, смело доставайте, носите или отдавайте более молодым модницам вашей семьи. Поверьте, они примут такой подарок с большой благодарностью.

Яна КОТТ

Бьюти-словарь

Тинт для губ

Это пигментированный жидкий флюид, мусс или гель, который придает губам легкий оттенок. От классической помады и блеска тинт отличается тем, что губы после его нанесения выглядят максимально естественно – так, будто макияжа вовсе нет. Кажется, что вы всего лишь съели пару ягод смородины или выпили бокал красного вина – и на губах остался легкий след.

Серум

Это препарат с большой концентрацией биологически активных веществ. В отличие от обычного крема серум воздействует на кожу более активно. Консистенция серума – жидкая, и именно поэтому тональные продукты подобной текстуры тоже называют сыворотками. Серумы производятся для самых разных целей – против морщин, для питания кожи, волос, ресниц и т. д.

Сплэш-маска

От английского splash, то есть «всплеск». Новый формат средств родом из Кореи. Колпачок жидкости (по составу что-то среднее между пилингом и сывороткой) разводят с водой примерно 1 к 100, а затем умываются. Как результат – гладкая кожа и фарфоровый цвет лица. Сплэш-эликсиры можно добавлять в ванну или использовать для ополаскивания волос.

Карвинг

Долговременная укладка, которая сохраняется два-три месяца. Сделать можно что душе угодно! Придать объем у корней, накрутить крупные локоны или мелкие кудряшки. Сам процесс похож на химическую завивку. На пряди тоже наносят состав. Правда, более щадящий, чем у «химии». Кстати, лучше всего карвинг ложится на жирные, тонкие и редкие волосы. Он совсем их не пересушивает и долго держится.

Антисерн

Антисерн (от фр. Cerne – синева) – это самый обычный корректор от синяков под глазами. Благодаря особым светоотражающим частицам, антисерн буквально «стирает» следы усталости и бурно проведенной вечеринки. Такие средства выпускают в самых разных формах самой разной консистенции, поэтому выбирай на свой вкус. Как выбрать антисерн? Попытайтесь замаскировать вену на руке. Получилось? Поздравляем, это средство вам подходит.

Блоттер

Блоттер (от англ. Blotter – промокашка) – та самая бумажная полоска, на которую консультант в парфюмерном бутике наносит очередной селективный аромат и с загадочным видом замечает: «А теперь послушайте вот эту восхитительную композицию». Как правило, блоттеры делают из специальной бумаги, эффективно поглощающей влагу.

Кушон

Кушон (от англ. сushion – подушка, упругая прокладка) – эргономичная губка-подушечка, пропитанная тональным средством. Одно нажатие – и вот уже необходимая доза продукта попадает на спонж, который входит в комплект.