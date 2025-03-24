Модный приговор весны

Когда мне дали тему о модных тенденциях наступившей весны, я даже обрадовалась. На сей раз редакционное задание совпало с личными интересами на злобу дня.

Уже пришло время, когда надо доставать из дальних хранилищ демисезонный гардероб и делать пристрастную ревизию: что из одежды безнадежно устарело, а что вполне еще годно к употреблению. Для экспертной оценки того или иного явления нужны специальные знания, то есть надо быть, что называется, в тренде. И я углубилась в тему.

Чтобы мода совпала с возрастом

Мне очень нравится, что нынешняя мода позволяет делать над собой самые разнообразные эксперименты. Никого не удивит, если вы с элегантным приталенным платьем наденете белые кроссовки, а с джинсами с дырками на коленях – строгий офисный пиджак.

Еще мне импонирует, как сегодня трактуют такое понятие, как «устаревшая вещь». Допустим, если вы надели какую-то одежку из давнего прошлого, то вас не осудят, а только подумают: то ли у нее стиль типа ретро или винтаж, то ли на новую одежду денег нет…

Сейчас это просто. Тут главное, во всем знать меру и понимать, куда ты в этом хочешь пойти: на вечеринку или в театр, на работу или совещание, на отдых или в турпоход. Ну и, конечно, всегда надо трезво себя оценивать: не будешь ли ты, следуя моде, выглядеть нелепо и смешно. К примеру, если в моде сейчас ботфорты, соразмерьте их с длиной своих ног: от ушей ли ваши ноги растут иль как раз на длину ботфорт? Ну, и так далее…

И еще, само собой, надо обуздать свои модные порывы с собственным возрастом. Ох, уж этот возраст… Иногда так хочется облечь себя во что-то дерзкое, концептуальное, жизнеутверждающее, а зеркало тебе говорит: даже думать не смей… Конечно, можно проигнорировать мнение окружающих и носить то, что душе захочется, но у нас не тот менталитет.

Вот, допустим, на Западе никто ни на кого не оглядывается. Смотрела я недавно немецкий модный каталог, где дают советы тем, кому за 60 и старше. Посмотрела я на тамошних пенсионерок и в шортах, и в тельняшках, и в топиках чуть ниже пупка… Прикольно смотрится, но это не про нас. У нас еще сильны национальные и патриархальные традиции, где возраст сам по себе диктует устоявшиеся правила приличия. У нас не принято матроне, любимой бабушке внуков, щеголять в тинейджерской одежде в стиле хип-хоп.

Тем не менее современная мода довольно гибка и демократична, причем для любого возраста. Приведу несколько советов для женщин, так скажем, «элегантного» возраста, которые помогут им выглядеть стильно, в соответствии с веяниями времени, но в то же время достойно и статусно.

Прежде всего, с возрастом необходимо более разборчиво относиться к цветовой гамме своей одежды. В приоритете должны быть светлые, освежающие оттенки, вроде пастельных, пудрово-розовых, серо-дымчатых, нежных и воздушных. Это беспроигрышные и благородные варианты для любой дамы в «осенней» поре. Кроме мягких тонов, можно смело использовать бордовые, синие, горчичные и зеленые цвета. Главное, чтобы они не были слишком радикальными, как режущий «неоновый» колер. Все должно быть выдержано и благообразно.

Самые невыгодные для внешности цвета – хаки, болотный и землистый. Они подчеркивают возрастные несовершенства и визуально портят цвет лица. Не очень подходит черный цвет, если вы, конечно, не разбавите его какими-то яркими или контрастными аксессуарами в виде крупных украшений, шарфов или палантинов. Не страшно, если иногда вы включите в палитру своих нарядов красный цвет. Но тоже в меру. Одна из главных тенденций возрастной моды звучит так: не гнаться за модой, а пропагандировать собственный стиль – сдержанный и уникальный.

К силуэту тоже надо подходить осторожно. Стильная одежда для женщин довольно-таки зрелого возраста должна иметь полуприлегающий силуэт, который подойдет для любой комплекции. Излишнее облегание сейчас не актуально, так как подчеркивает несовершенства фигуры. Балахонистый прикид тоже плохой вариант, хотя под ним легко утопить свои фигурные несовершенства. Слишком объемистый наряд добавляет образу дополнительную грузность и дисгармонию. Возраст тоже визуально прибавляется, особенно если речь идет о черных балахонах. Такая одежда ничего не прячет и вовсе не стройнит, а только делает вас необъятнее. А вот полуприлегающая, которая свободно струится по фигуре, оставляет немного воздуха, не подчеркивает ваш лишний вес и складки на талии, если, конечно, таковые имеются.

Еще стилисты не рекомендуют почтенным дамам носить прозрачные и полупрозрачные блузки и дешевые рубашки, которые лишь привлекут внимание к тому, к чему не надо его привлекать. В тренде сейчас элегантная одежда с элементами сдержанной классики. Это могут быть жакеты, полуприталенные пиджаки, юбки-карандаш, свободные классические брюки. Исключите из гардероба «жидкий» по фактуре трикотаж, выбирайте одежду, которая вас структурирует и делает стройнее.

К ювелирным украшениям тоже надо относиться серьезно. Это неотъемлемая часть образа, которая должна сочетаться со всеми другими элементами вашего обличья – с одеждой, обувью, сумочкой. Понятно, что модельеры настоятельно советуют носить украшения из драгоценных металлов, престижных и дорогих – желтое золото и платину с инкрустацией бриллиантами, сапфирами, изумрудами, топазами, гранатами и жемчугом. Советы хороши, да не всем по карману. Иная бижутерия бывает такого высокого класса, что можно и без золота прекрасно обойтись. Хотя тоже стоит недешево. Тут главное, не надевать молодежную бижутерию, выполненную из пластика: она вульгарно смотрится и опошляет образ.

Модные акценты весеннего сезона

Может показаться, что я напрочь игнорирую возрастное многообразие прекрасной половины человечества. Как-будто молодые женщины совсем не нуждаются в модных советах.

Как раз наоборот! Просто молодым и цветущим феминам и так все к лицу – и холщевое рубище, и монастырская ряса. Как раз для них и работает модная индустрия, именно на них ориентируются модельеры и дизайнеры, разрабатывающие новые актуальные бренды.

А вот теперь перехожу к основным тенденциям этой весны. Начну с цветовой гаммы. Эти советы подходят женщинам любого возраста, без исключения.

Первый по значимости цвет нового сезона – белый. Он может быть довольно разнообразен – от пепельно-белого и ванильно-белого до кипенно-белоснежного. В любом случае, белый цвет выглядит ярко, модно и дорого. Полностью белый образ можно разбивать при помощи черных акцентов. Это могут быть аксессуары: пояс, обувь, перчатки или шляпа. Очень оригинально на белом фоне смотрятся черные бусы или колье из серебра со вставками из камней графитового цвета. И вообще, черно-белый вариант в любых композициях – это чистая незамутненная классика жанра.

Второй по популярности цвет – солнечный желтый. Он полностью выражает весеннюю оптимистичность и приподнято-бодрый весенний настрой. Если хочется сделать образ более жестким, то желтый цвет следует сочетать с черным. Такой цветовой тандем – из самой природы, взять хотя бы тигра или пчелу, а у природы всегда отменный вкус. Особенно эффектно смотрится смешение желтого и черного в равных крупных пропорциях, к примеру, желтый плащ с черными брюками или черная юбка с желтой блузой.

Несколько слов о молодежной моде. Как я уже сказала, в этом возрасте нет преград для самых смелых экспериментов. Здесь можно сочетать полосатые принты с клетчатыми, замшу – с кожей, джинсовую ткань – с трикотажем, длинные юбки – с короткими топами и тому подобное. Повседневная модная одежда для девушки на весну отличается простотой, комфортностью и практичностью. Никуда не пропала и популярность джинсов. Их можно комбинировать с любым «верхом» – блузками, футболками, рубашками, топами, пиджаками. Их можно носить с кроссовками, балетками, мокасинами и туфлями на каблуках. Джинсы – универсальны!

Что касается женщин за 30, то модные образы этой весны склоняются к мягким формам, фактурным тканям и натуральной красоте. Многие известные бренды работают в характерном стиле ретро, практически не прибегая к современным элементам кроя и декора в одежде. Очень моден трикотаж разной фактурной вязки, например, женские платья, вязаные крючком.

Женщинам за 40 можно надевать то же самое: они недалеко ушли на возрастной дистанции. Всем им дизайнеры советуют обратить внимание на еще одну тенденцию весеннего сезона – объемные плечи. Они подчеркивают женскую силу и выносливость (отнюдь не физическую), а также вечную борьбу за женское равноправие. Такой мотив прослеживается сейчас везде – в весенних куртках, пиджаках и кардиганах.

И еще. Сейчас мы празднуем Наурыз, то есть Нового год, как по тенгрианской, так и по мусульманской традиции. Поэтому будет очень правильно встречать этот праздник в соответствующей одежде. Это не обязательно должен быть национальный казахский костюм, хотя это очень приветствуется.

Сейчас модные мировые тенденции вообще поощряют использовать национальный декор в современной повседневной одежде. Даже на маленьком черном платье от Коко Шанель будут стильно и оригинально смотреться изысканные казахские мотивы, выполненные в технике вышивки гладью или бисером по окантовке горловины, рукавов или линии талии. Вы можете расцветить национальными узорами даже самую обычную вещь из вашего гардероба – обычное или вечернее платье, юбку или брюки, блузу или рубашку, кофту или свитер.

Колоритные элементы казахского орнамента лишь подчеркнут ваш превосходный вкус и элегантность образа, поскольку народные мотивы лишены излишней вычурности, сложности, вульгарности и неэстетичности.

Этническая одежда, впрочем, органично сочеталась с классикой и всегда привлекала современных дизайнеров. В ней вы будете смотреться необычно и самобытно, к тому же отдадите дань извечному возрождению природы, частью которой мы являемся.

С праздником вас, земляки!

Елена Летягина