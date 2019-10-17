На этой неделе пациенты городского онкодиспансера пожаловались на отсутствие в нем лекарств.

По этому вопросу представители здравоохранения провели специальный брифинг. На встрече с журналистами в информационно-коммуникативном центре акимата медики нехватку лекарств подтвердили, но при этом заверили: уже в ближайшую пару недель недостающие препараты будут в полном объеме. Об этом заявил заместитель руководителя управления здравоохранения Галымжан АБИШЕВ.

Врачи отметили, что эти препараты имелись в аптеке в сентябре, но с появлением новых пациентов они были освоены до конца сентября.

«Если некоторых лекарств больные дождутся уже на этой неделе, то поставка других состоится не раньше ноября, — А. Абишев. — Препарат «Эпоэтин» находится на сертификации, завершение которой ожидается не раньше 25 октября. «Летрозол» отсутствует на складах дистрибьютора, он поступит лишь в ноябре. Сейчас недостающие препараты заменены на имеющиеся таблетированные формы и аналоговые гормональные препараты».

Как утверждают представители управления здравоохранения и онкоцентра, 15 октября было поставлено шесть наименований лечебных средств, поэтому у больных перерыва в спецлечении не было. Такая замена ЛС допускается в рамках протоколов диагностики и лечения злокачественных новообразований, утвержденных Минздравом, отметили они.