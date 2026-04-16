В онкологическом центре открылись кабинеты МРТ и КТ

В онкологическом центре Шымкента открылись современные кабинеты компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Это важный шаг, который позволит оперативно ставить точный диагноз и выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

Теперь пациенты онкологического центра могут пройти высокотехнологичные диагностические обследования. Установленные новые аппараты КТ и МРТ точно определяют степень распространения опухоли и позволяют врачам выбирать эффективную тактику лечения.

Канатбек Оспанов, врач КТ: «Главная особенность аппарата КТ — скорость. Это позволяет получить качественные и конкретные результаты за короткое время».

Новые кабинеты полностью оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием. Теперь пациенты при необходимости могут одновременно проходить компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию в течение одного дня.Московский хирург, специально участвовавший в церемонии открытия, высоко оценил новые возможности.

Александр Жигашев, хирург г. Москва: «Пока не успел ознакомиться в полном объеме, но увидел современное оборудование, которое позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. В настоящее время рассматривается возможность открытия в Шымкенте международной школы лапароскопии. В данном проекте могут принять участие хирурги из Казахстана и стран Центральной Азии. В начале мая планируется проведение первого крупного мастер-класса. Это первый шаг к большому начинанию».

Открытие новых кабинетов повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для горожан и расширит возможности раннего выявления онкологических заболеваний.