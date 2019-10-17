Сотрудниками ДГД по городу Шымкент при проведении тематической проверки автозаправочной станции индивидуального предпринимателя выявили факт реализации бензина, которая производилась, минуя контрольный прибор учета (КПУ).

Так, за проверяемый период, минуя КПУ было реализовано 230,3 тонны бензина на сумму 39,1 млн тенге, сообщает пресс-служба ДГД по г. Шымкент.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по пп.8 п.5 ст.281 КоАП РК в размере 50 МРП с конфискацией нефтепродукта по решению суда.