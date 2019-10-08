9 октября отмечается Всемирный день почты. Вы только представьте, во всем мире будут чествовать работников этой так необходимой всем нам службы.

редакции газет «РАБАТ» и «Оntustik RABAT» по традиции приурочили к этому событию проведения Дня подписчика.

На площадке перед главпочтамтом в среду, 9 октября с 9.00 до 12.00 читателей будут ждать сотрудники редакции, которые помогут оформить подписку.

Все подписчики получат подарки от редакций газет «РАБАТ» и «Оntustik RABAT». А также можно будет оставить письменное пожелание для редакций газет о том, что бы вы хотели прочитать в газетах.

Итак, запомнили? Среда, 9 октября, площадка перед зданием АО «Казпочта» по адресу: город Шымкент, угол улиц Казыбек би — Туркестанская.

Стоимость подписки на первое полугодие 2020 года газет «РАБАТ» и «Оntustik RABAT»:

по городу Шымкенту — 2632,26, по области — 2746, 26 тенге.