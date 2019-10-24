Продавцам, таксистам и обычным прохожим на Верхнем базаре Шымкента объяснили систему работы обязательного социального медицинского страхования.

Большинство из так называемых, частных предпринимателей, на деле, являются самозанятыми.

Будете ли вы платить за страхование своего здоровья? Готовы ли горожане выделить две с половиной тысячи тенге в месяц, чтобы получить чуть больше медуслуг? Эти и другие вопросы сегодня задавали жителям Шымкента специалисты городского ЗОЖ центра. Они объясняли, почему шымкентцам важно платить взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования.

«Я до этого слышал про ОСМС, но не знал что это такое. Например машину мы всегда страхуем, также и людям нужно. Надеюсь это так будет работать. Если да, то я за то, чтобы платить деньги», — говорит таксист Нургейсы Тобакабылов.

Застраховать свое здоровье призывают всех граждан страны. Иначе … когда здоровье подкачает, на то, чтобы получить медуслуги придется потратить кругленькую сумму. Вот только если с рядовыми работниками все понятно, за них отчисления будет производить работодатель, то что делать всем остальным? Продавцам, таксистам, «толкателям» базарных тележек и всем, кто зарабатывает на хлеб своими руками, по чиновничьи говоря, самозанятым, отчислять средства в фонд страхования придется самим.

«Для самозанятых плательщиков городов республиканского и областного значения взнос в ОСМС составляет 1 МРП, или 2525 тенге. Это всего чуть больше 30 тысяч тенге в месяц. Для жителей районов и сел, 50 процентов от этой суммы. К нам сегодня подходили как продавцы с рынка, так и таксисты, пенсионеры и обычные жители города. Мы объясняем, почему важно делать взносы в фонд обязательного медицинского социального страхования. Если человек застрахован ему откроются много функций, которые для незастрахованного будут оставаться платными», — рассказывает Айжан Молдабаева, специалист центра формирования здорового образа жизни.

Вот только хватать за руку тех, кто за страхование не платит, никто не будет. Да, оно обязательно, но тех, кто официально не зарегистрирован проверить нельзя. Понятно это станет только в поликлинике, где застрахованные смогут получить больший перечень медуслуг от государства. Да, это не означает что обратившись в поликлинику, больному не окажут плановую или экстренную помощь. Но определенные услуги для него останутся платными.

Анастасия Новикова