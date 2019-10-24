Апелляционная коллегия суда города Шымкента удовлетворила апелляцию защиты осужденного Мухтара Мухамеджана лишь по 121 статье, оставив без изменения приговор суда первой инстанции по статье 189 с наказанием в виде лишения свободы на 8 лет.

Заседание суда над бывшим чиновником едва не превратилось в большую словесную перепалку. Подсудимый — экс-руководитель государственного предприятия» Тургун уй», Мухтар Мухаметжан, которого обвиняют в коррупции, — наотрез отрицает свою вину. В ходе заседания апелляционной коллегии он начал спорить с судьей, после чего его удалили из зала суда.

Коллегия апелляционного суда, рассмотрев уголовное дело, решила оставить приговор суда первой инстанции в силе. Мухтара Мухаметжана, напомним, посадили на 8 лет за коррупционные деяния. Бывшего главу госпредприятия «Тургун уй», которое занималось модернизацией многоэтажных домов в Шымкенте, обвинили в хищении чужого имущества группой лиц с использованием служебного положения, а также в растрате вверенных ему бюджетных средств: более 29 с половиной млн тенге были похищены и растрачены.

По версии следствия, Мухаметжан еще присвоил 13 миллионов тенге, которые предназначались для нужд товарищества. По всем этим пунктам суд признал Мухтара Мухаметжана виновным. Мужчина не согласился с приговором и подал апелляцию. Второй суд он снова проиграл. Приговор — 8 лет заключения — остался в силе.

Ербол Жанагзин, Председатель апелляционной коллегии суда города Шымкента: Поскольку вина была доказана судом первой инстанции, а так же на заседании суда апелляционной инстанции. Доказательства в полном объеме нашли свое предоставлены».

С приговором апелляционного суда Мухтар Мухаметжан и его родные не согласились и заявили, что будут оспаривать его в вышестоящих инстанциях.

Айжан Мухамеджан, дочь подсудимого: «Решением суда я не удовлетворена, потому что мы сделали много ходатайств, где было видео. в котором бухгалтер сказал, что подставил отца, есть все доказательства, которые мы достали. Документы, которые говорили, что потерялись после осуждения отца, они достали эти документы нам показали. Получается приговор оставили. Будем идти дальше».

В суде первой инстанции Мухтара Мухаметжана, помимо коррупционных преступлений, обвиняли и в сексуальном насилии в отношении мужчины. Однако в ходе судебного процесса эта уголовная статья не нашла своего подтверждения. Поэтому по этой статье экс-начальника оправдали.

Тарас Луценко