С 24 по 26 октября 2019 года в Шымкенте проходит форум молодежи государств-участников СНГ.

Цель встречи — cоздание коммуникативной дискуссионной площадки и формирование межкультурного диалога между молодежными лидерами государств-участников СНГ, консолидация молодежных организаций и молодых лидеров.

В форуме принимают участие представители молодежных организаций, молодые предприниматели, волонтеры, представители государственных органов, СМИ, творческая молодежь из Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Сегодня состоялось официальное открытие форума, где с приветственным словом выступил председатель Комитета по делам молодежи и семьи М. Кожахмет. В своем выступлении, он отметил важность и актуальность проведения Форума, направленного на укрепление связей между молодежью стран СНГ в Год молодежи в Казахстане.

«Шымкент не случайно выбран местом проведения форума. На XXV сессии международной ассамблеи столиц и крупных городов Казахстан предложил объявить культурной столицей СНГ в 2020 году город Шымкент, расположенный на юге Казахстана и имеющий богатую многовековую историю» — сказал М. Кожахмет.

В рамках форума также были организованы работы дискуссионных площадок на темы «Волонтерство как образ жизни», «Бизнес блогинг», «социальнгая реальность», «Творческая мастерская» при участии национальных экспертов. Организаторами форума выступили Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК, общественный фонд «Вместе с нами» при поддержке акимата города и Молодёжного ресурсного центра.