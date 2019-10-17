Половина из всех предпринимателей Старого города нарушают налоговое законодательство.

Департаментом государственных доходов по г.Шымкент в ходе мероприятий по выявлению незарегистрированных налогоплательщиков и объектов налогообложения из 210 налогоплательщиков по улице Айтеке Би, (в районе «Старого города») по 98 субъектам (а это почти половина) установлены нарушения налогового законодательства различного характера, сообщает Пресс-служба ДГД по г. Шымкенту.

Так, у 55 — выявлено не соответствие фактических данных с отчетными. Например, при проверке магазина «Женис», где продаются оптовые строительные материалы (плитка), предпринимателем заявленный доход за первое полугодие текущего года составил 900,0 тыс.тенге, при этом привлеченные работники вообще не были указаны, фактически же по трудовому соглашению осуществляют деятельность 16 работников без уплаты налогов.

В ходе проведённых разъяснительных работ налогоплательщиком в бюджет дополнительно перечислено 3 114,0 тыс. тенге.

Аналогичная ситуация сложилась в торговом комплексе VIKING, где по отчетным данным в двухэтажном магазине и находящимися рядом большими складскими помещениями работают лишь 3 продавца, а годовой оборот составил всего-то 500,0 тысяч тенге. Установлено, что 25 физических лиц осуществляют деятельность без регистрации, 19 налогоплательщиков без применения онлайн-ККМ. В отношении данных лиц возбуждено административное производство. В результате проведенных мероприятий всего дополнительно в бюджет поступило порядка 25,0 млн тенге.

Наряду с этим, Департамент государственных доходов по г.Шымкент настоятельно призывает горожан при покупке товаров, работ, услуг требовать чеки онлайн-ККМ, тем самым проявлять гражданскую активность в общественном контроле, в повышении правовой культуры в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики, а также стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей.