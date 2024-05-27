Как не лишиться имущества и средств юрлицам рассказали специалисты

Как не лишиться имущества и средств, на счету юрлица, рассказали в управлении госдоходов.

Как выяснилось, главный секрет – своевременная оплата налогов. Платите налоги вовремя – призывают в управлении госдоходов не только физических, но и юридических лиц. В противном случае можно лишиться не только средств, но и имущества.

Нурсултан Оразбаев, руководитель отдела взыскания управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«При возникновении задолженности специалисты направляют уведомление через кабинет налогоплательщика. Не погашение налогоплательщиком налоговой задолженности в течение тридцати календарных дней является основанием для пересмотра Комитетом государственных доходов степени риска налогоплательщика и перевода его в категорию налогоплательщиков с высокой или средней степенью риска».

Расходные операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика с высокой степенью риска приостанавливаются по истечении одного рабочего дня со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности, говорит специалист. Налогоплательщика со средней степенью риска – по истечении десяти рабочих дней со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности. В случае несвоевременного возмещения применяются меры принудительного взыскания.

А вот какой метод взыскания применит к должнику определяют в зависимости от степени риска налогоплательщика. И если по результатам категорирования деятельность налогоплательщика отнесена к низкой степени риска, то в отношении такого налогоплательщика способы и меры принудительного взыскания не применяются.

Нурсултан Оразбаев, руководитель отдела взыскания управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«В случаях отсутствия или недостаточности у налогоплательщика , не резидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой отнесенного в соответствии с системой управления рисками к категории высокого или среднего уровня риска, денег на банковских счетах и на банковских счетах его дебиторов либо отсутствия у него и у его дебиторов банковских счетов без его согласия выносит постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика. Постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика составляется в двух экземплярах по форме, утвержденной уполномоченным органом, один из которых с приложением копии решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества направляется уполномоченному юридическому лицу».

А вот имущество, на которое наложено ограничение, в последствии реализуется с торгов. Единственный способ не лишиться денег и недвижимости – платить налоги вовремя и не иметь долгов.