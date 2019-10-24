За 9 месяцев текущего года в Атырауской области зарегистрировано 156 умерших младенцев в возрасте до 1 года

23 октября на площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова рассказала об итогах проведения проверки по случаям младенческой смертности в Атырауской области.

Атырауская область по показателю младенческой смертности в настоящее время занимает лидирующие позиции.

Так, по итогам 2018 года показатель составил 11,4% при среднереспубликанском – 7,86 ‰, по результатам первого полугодия 2019 года уровень показателя снизился до 10,3 % при среднереспубликанском – 8,3%.

При этом, данный показатель в предыдущие годы был ниже среднереспубликанского с тенденцией к снижению: 2015 год – 8,1% (РК – 9,37%, 2016 год – 8,87% (РК-8,59%), 2017 год – 7,3% (РК – 7,93%).

По результатам проверки за 9 месяцев 2019 года в области соответствие числа мертворожденных к ранней неонатальной смертности составило 1,9:1 (РК – 2,9:1), один из лучших показателей в республике.

Так, в 2015 году данный показатель составлял 5,5:1. В этом случае не исключается факт искусственного снижения показателя младенческой смертности путем сокрытия числа умерших новорожденных в группе мертворожденных в предыдущие годы.

«За 9 месяцев текущего года в области зарегистрировано 156 умерших младенцев в возрасте до 1 года. Из-них 98 детей (62,8%) в Областном перинатальном центре, остальные 54 детей умерли в других медицинских организациях и на дому умерло 4 ребенка. Основной причиной младенческой смертности являются состояния в перинатальном периоде, инфекционные заболевания, врожденные пороки, несчастные случаи», — отметила Л. Бюрабекова.

Значительный рост смертности отмечается в августе и сентябре текущего года. В этой связи, проведен детальный анализ 42 медицинских карт детей, умерших в августе (26) и сентябре (16) т.г. Среди умерших детей в 73,4% были недоношенные, в том числе с массой: от 500 — 999 гр. – 3 (8,8%); 1000 — 1499 гр. – 8 (23,5%); 1500 — 2500 гр. – 14 (41,1%).

Анализ медицинских карт и гистологического материала свидетельствует о развитии в августе в Атырауском областном перинатальном центре внутрибольничной инфекции (в 57,7% с положительным высевом из крови бактерий), с продолжающемся внутрибольничным заражением новорожденных в сентябре в результате необеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Данный факт подтверждается результатами эпидемиологического расследования.

В результате обработки сведений были выявлены ряд системных проблем, которые повлекли за собой рост младенческой смерти в области.

В регионе изношена инфраструктура медицинских организаций, не проводилось обновление их материально-технического оснащения, сохраняется дефицит кадров.

Кроме того, выявлен недостаточный контроль за деятельностью медицинских организаций области и организации взаимодействия между ними.

Недобросовестная работа по организации и координации деятельности по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области здравоохранения.

В том числе не соблюдались требования инфекционного контроля, повлекшее рост внутрибольничной инфекции и увеличение тяжелых септических осложнений у недоношенных.