Сегодня директор Палаты предпринимателей города Шымкент Нурлан Кабиштаев передал челлендж директору Палаты Атырауской области Абдолле Идресову.

Нурлан Кабиштаев напомнил, что благотворительный марафон «Вирус добра», который запустили НПП «Атамекен» и Общественное объединение «Менің Атамекенім», призван поддержать социально незащищенные слои населения, а также медицинские учреждения, где проводится карантин.

«Тем самым мы хотим позаботиться о тех казахстанцах, которые больше всего подвержены риску заражения», — отметил он.

**Шымкент передал Атырау эстафету челленджа в рамках марафона «Вирус добра»**Сегодня директор Палаты предпринимателей города Шымкент Нурлан Кабиштаев передал челлендж директору Палаты Атырауской области Абдолле Идресову.Нурлан Кабиштаев напомнил, что благотворительный марафон «Вирус добра», который запустили НПП «Атамекен» и Общественное объединение «Менің Атамекенім», призван поддержать социально незащищенные слои населения, а также медицинские учреждения, где проводится карантин.«Тем самым мы хотим позаботиться о тех казахстанцах, которые больше всего подвержены риску заражения», — отметил он.Обращаясь к жителям и гостям города, директор Палаты призвал население соблюдать санитарные требования в виде ношения средств индивидуальной защиты, социального дистанцирования и частого мытья и обработки рук антисептическими средствами. Опубликовано Кларой Серикбаевой Среда, 22 июля 2020 г.

Обращаясь к жителям и гостям города, директор Палаты призвал население соблюдать санитарные требования в виде ношения средств индивидуальной защиты, социального дистанцирования и частого мытья и обработки рук антисептическими средствами.