О высокой младенческой смертности в Шымкенте заявила министр здравоохранения

По словам Ажар Гиният есть несколько регионов, где младенческая смертность выше всего — это город Шымкент, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Кызылординская области.

Шымкент — один из регионов где по прежнему сохраняется высокая младенческая смертность. С начала этого года в мегаполисе умерло 138 младенцев. Но по словам руководителя управления здравоохранения, данные неточные.

В мегаполисе расположены два областных перинатальных центра, по ошибке их статистику объединили с шымкентской. Но тем не менее, медики разработали комплексный план по снижению смерти среди младенцев. В него входит как медицинская помощь беременным на уровне поликлиник, так и снижение акушерской агрессии и врачебных ошибок. Главная цель — не допустить критического состояния беременных и уже родившихся младенцев.

«В этом году уже обучились 210 наших врачей, их обучали врачи из России и Беларуси. В этом году мы планируем обучить 30 наших врачей, деньги предусмотрены и думаю в октябре мы проведем обучение. Также были предприняты меры, чтобы на уровне ПМСП не допускать критических состояний у беременных женщин», — говорит Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

В следующем году в Шымкенте планируют закупить медицинское оборудование для родовспоможения на 1 миллиард тенге. В министерстве здравоохранения рассказали, что по сравнению с первым полугодием прошлого года младенческая смертность по всей стране увеличилась на 6,5%.

Наиболее высокие показатели младенческой смертности в Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных.

«Показатель младенческой смертности составил 8,3 на 1000 живорожденных. Для сохранения здоровья беременных женщин и укрепления здоровья детей увеличен охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением на 2% и составил 82%, коэффициент раннего выявления беременности до 10 недель вырос на 11%, что позволило своевременно установить и спрогнозировать возможные осложнения беременности», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

При этом за шесть месяцев этого года удалось добиться снижения материнской смертности. Но высокие показатели отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

«Акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания – 30%», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Тем не менее, в Шымкенте улучшились показатели программы «Мать и дитя». В горздраве говорят, к концу года показатели младенческой и материнской смертности планируют улучшить и делать все, чтобы мамы и их дети выживали при родах.