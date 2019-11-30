Шымкент готовится к почетному статусу, город станет культурной столицей содружества независимых государств. Громкое название ко многому обязывает, как рядовых горожан, так и высокопоставленных чиновников.

Гордиться шымкентцы теперь могут вдвойне. В ЮНЕСКО официально заявили, что Шымкенту, как минимум, 2200 лет! Чтобы доказать этот факт, специалистам потребовалось долгих 17 лет!

«Дорогие шымкентцы, наконец-то, спустя 17 лет после активной работы, когда в 2002 году мы заложили раскопки для определения возраста города Шымкента и когда акиматом были выделены финансы, 17 лет ушло на то, чтобы мы доказали и мировое сообщество признало, что Шымкенту 2200 лет. Буквально вчера на генассамблее ЮНЕСКО этот документ вышел», — говорит Бауыржан Байтанаев, академик НАН РК.

Целый год Шымкент будет позиционировать себя, культурная столица СНГ. В честь знаменательного события в городе установили тематические инсталляции. Одна из них появилась рядом с магазином «Имран», еще по одной установили возле фонтана Тюльпан и на городском Арбате. В центре логотипа культурной столицы — красный тюльпан. Вокруг главного символа Шымкента — элементы национального орнамента, обрамляют его — городские достопримечательности — памятник Байдибек-би, колесо обозрения Алтын-Ай, городской акимат и шымкентский дендропарк. Разноцветным логотип сделали неспроста: разные цвета подчеркивают многонациональность города-миллионника.

На визуальные декорации, рассказывающие о годе культурной столицы СНГ-2020, планируют потратить 20 миллионов тенге. Культуре Шымкента необходима встряска ― уверена председатель областного славянского культурного центра Марина Лимаренко. Февраль в Шымкенте начнется с гастролей полюбившегося горожанам питерского балета. Приедет и молодежный танцевальный коллектив.

«Культура в Шымкенте перестала удивлять, восхищать и чем-то питать тебя, что наконец-то хочется какой-то встряски. И хотелось бы, чтобы этот знаковый для нас год, принес положительные эмоции. В 2020 году хочется видеть шымкентцев культурными и воспитанными. Потому что, чего греха таить, не хватает нам и этого тоже. Но мы все видим, что у нас творится на улицах, это и грязь, и что творят с нашими деревьями, как мы общаемся друг с другом, как мы разговариваем, культуру нужно прививать и детям и взрослым», — уверена Марина Лимаренко.

Четкого понятия «культуры» нет ни в одном словаре мира, говорит культуролог, Алтынай Кадыралиева. Этим словом описывают устоявшиеся нормы в обществе, культуру самовыражения, духовные ценности — искусство, музыку, поэзию и многое другое.

«Такой легкий вопрос, а что такое «культура», но очень сложно дать на него однозначный ответ. Дело в том, что в науке до сих пор нет четкого определения для этого понятия. Их очень много и каждое по своему правильное. Вообще слово «культура» имеет латинское происхождение и раньше обозначало возделывать и обрабатывать почву. Сейчас культура она выделяет материальную и духовную культуру. Но мне очень близко понятие, которое ввел Юрий Михайлович Лотман. Культура — это экология человеческого общества. Та атмосфера, которую мы создаем, чтобы жить в окружающем нас мире», — рассказывает Алтынай Кадыралиева, доцент кафедры «Культурная и социальная работа».

Атмосферу окружающего мира делают люди. У шымкентцев о культуре свои понятия. Культурной столицей в этом году стал белорусский Брест. Именно он и передаст эстафету третьему по величине городу Казахстана. Об этом еще два года назад заявил Владимир Путин, по итогам заседаний Совета глав государств Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета.

«Особое значения для наших стран имеет сотрудничество в гуманитарной сфере. Азербайджанский город Гянджа, передаст армянскому городу Гаис. Затем культурными столицами СНГ станут белорусский Брест и затем казахстанский Шымкент», — рассказал в 2017 году всему миру Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Точно известно, когда Шымкенту официально присвоят статус культурной столицы. Официальная церемония состоится 9 декабря.

«У нас с вами в следующем году очень большое ответственное мероприятие. Город Шымкент берет эстафету от города Брест. И в следующем году Шымкент — культурная столица стран СНГ», — рассказал шымкентцам аким мегаполиса Ерлан Айтаханов на юбилее русского драматического театра.

Самый культурный статус на себя уже примеряли казахстанские Нур-Султан и Алматы. Шымкенту почетное звание достается впервые. Какие культурные события потрясут наш город, держится в секрете. В городе Брест, культурной столице этого года, в честь праздника прошли больше 30 потрясающих событий: в городе заработал огромный фонтан. Брест пережил настоящий туристический «бум». Предмет интереса — замки, история, белорусские продукты и национальный колорит. Культурной столицей СНГ в 2021 году станет столица Таджикистана — Душанбе.

Анастасия Новикова