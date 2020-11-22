Культурная столица СНГ. Душанбе готовится принять эстафету у казахстанского города Шымкент, передает телеканал «МИР 24».

Душанбе славится своей богатой историей, знаменитыми личностями и живописными пейзажами. Он находится на высоте почти километр над уровнем моря, там континентальный климат. Но славится город не только своими историческими и географическими данными.

«В Душанбе работают девять музеев, семь театров, филармония, несколько кинотеатров, более 20 библиотек, фонд которых насчитывает около трех миллионов книг. В городе более 60 парков и скверов, где можно насладиться чистым воздухом. Душанбе – столица суверенного Таджикистана и научно-культурный центр древней таджикской нации», – отметил начальник управления культуры г. Душанбе Нурали Шохиев.

В этом и в следующем годах Душанбе стал еще и столицей туризма, это звание ему присвоила Организация экономического сотрудничества. Российское агентство «Турстат» включило его в десятку самых безопасных городов СНГ. Кроме того, столица Таджикистана попала в топ мест, где лучше всего провести новогодние праздники.