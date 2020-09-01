Подведены итоги двух онлайн-фестивалей, прошедших с 1-15 августа в рамках года «Шымкент 2020 – культурная столица СНГ».

Это фестивали исполнителей на народных инструментах «Музыка народов Содружества» и исполнителей эстрадной песни «Мой Казахстан», посвященный 90-летию казахского композитора Шамши Калдаякова, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам специалистов городского управления культуры, развития языков и архивов в фестивалях приняли участие 71 конкурсантов из разных стран мира. В частности, из Республики Башкортостан, Татарстана и Алтайского края Российской Федерации, Беларуси, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Из них 41 — исполнители эстрадных песен, 30 — исполнители на народных инструментах.

Кроме стран СНГ в фестивалях принимали участие в качестве гостей артисты из США, Молдовы, Монголии.

Для укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между странами СНГ в фестивале исполнителей на народных инструментах участвовали оркестры русских народных инструментов «Серебряные струны» и «Донцы» из Санкт-Петербурга, ансамбль «Алтай Кай» из Монголии, группа «Аббос» и Равшан Юнусов из Узбекистана. Вместе с этим, ансамбль «Пан академик» из Республики Молдова, известная группа «Ұлытау» из Казахстана, а также этно-фольклорный ансамбль «SARMAD». Наряду с такими народными этно-фольклорными профессиональными ансамблями, как «Каратау қазынасы», «Адырна», «Арқа әуендері» «Алатау», «Аманат», «Алтай» приняли участие любители, которые сумели профессионально продемонстрировать своеобразное звучание национального инструмента.

В исполнении песен Шамши особыми выступлениями отличились Nika Davidhizar из Вашингтона, Ольга Блохина из Санк-Петербурга, Жийдеш Муратовна из Кыргызстана, Халимат Гергокаева из Кабардино-Балкарской Республики, а также группа «Чуя» из Алтая. Вместе с этим, на фестивале «Мой Казахстан» приняли участие известные певцы, как Асылхан Шалкаров и Оралхан Алтынбеков из города Нур-Султан, ансамбль «Экспресс» из Кызылординской области и группа «Асыл әжелер» из Шымкента.

По итогам фестиваля участникам будет вручен специальный диплом акима города.

Напомним, видео заявки участников фестиваля в режиме онлайн принимались до 15 августа. В ближайшее время после завершения карантинного режима особо отличившиеся артисты будут приглашены на международные мероприятия, которые пройдут в Шымкенте.