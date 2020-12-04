В этом году мегаполис отметил 2200-летие Шымкента на уровне «ЮНЕСКО» и был в статусе Культурная столица СНГ-2020.

Из-за пандемии более 1700 мероприятий «Года культурной столицы» были организованы в режиме онлайн.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

Был реализован проект «Цитадель» по восстановлению крепости старого города, которая широко пропагандирует историю и культуру Шымкента. Согласно проекту реконструируются стены, ведутся ландшафтные и музейные работы.

— В настоящее время ведутся работы по включению музея в список ЮНЕСКО. Несомненно, что в будущем цитадель станет одним из красивейших и излюбленных мест для жителей и гостей города, — сказал аким города.

Стоит отметить, торжественная церемония закрытия года «Шымкент — культурная столица СНГ 2020» прошла в режиме онлайн в историко-культурном комплексе «Цитадель». Аким города Шымкент Мурат Айтенов подвел итоги года и передал эстафету культурной столицы СНГ председателю Душанбе Рустами Эмомали.

Передавая эстафету представителям делегации Таджикистана, гостям вручили «Подарок дружбы» — 2200 книг, 2200 тумаров и 2200 луковиц тюльпанов (в честь 2200-летия Шымкента).