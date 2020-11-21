Мероприятие, организованное в Шымкенте в рамках торжественной церемонии закрытия года «Шымкент — культурная столица СНГ 2020», началось с выставки поэзии и литературы в парке Абая, передает Otyrar.KZ.

На книжной выставке были представлены произведения отечественных поэтов и писателей из 5 библиотек (37 отделов) города. Гостей мероприятия встречали с песнями.

Праздник продолжился живым исполнением «Piano Performance» перед русским драматическим театром.

Стоит отметить, пианино установили в 5 местах третьего мегаполиса.

Особенность в том, что любой житель города, умеющий играть на данном инструменте, может сыграть музыку по своему выбору и наслаждаться вниманием зрителей.

Далее торжественное мероприятие продолжилось театрализованными представлениями и выступлениями артистов цирка на площади Арбат.

Зрители посмотрели отрывки из спектаклей «Кыз Жибек», «Биржан-Сара», «Айман-Шолпан» и «Сайрам базары».

Праздничное мероприятие, посвященное закрытию культурной столицы, продолжилось выставкой ремесленных изделий на площади Байдибек би.

Стоит отметить, сегодняшнее мероприятие прошло с соблюдением требований карантина, и всем посетителям напоминали о профилактических мерах.