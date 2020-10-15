В рамках программы «Шымкент 2020 — культурная столица СНГ» с 15 по 31 октября 2020 года пройдет онлайн-фестиваль оперных певцов «Звезды оперы Содружества» среди государств-участников СНГ, передает Otyrar.KZ.

Фестиваль нацелен на расширение культурного сотрудничества между странами СНГ, установление новых творческих связей, популяризацию оперного искусства, являющегося вершиной классической музыки, среди слушателей в социальных сетях, популяризацию классической музыки среди молодежи, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

В фестивале, организованном городским театром оперы и балета, могут участвовать все оперные артисты из стран СНГ и Казахстана, разместивших свои видео в режиме онлайн.