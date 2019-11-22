Как известно, 9 декабря во всем мире отмечается как Международный день борьбы с коррупцией.

В преддверии этой знаменательной даты по инициативе Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области совместно с акиматом Туркестанской области и Международным казахско-турецким университетом им. Х.А. Ясави состоялся первый Международный Туркестанский антикоррупционный форум на тему: «Лучший международный опыт борьбы с коррупцией».

В форуме приняли участие заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов, исполнительный директор «Transparency Kazakhstan» О. Шиян, руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы А. Соловьева, руководитель Республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» М. Каргабай, представители международных уполномоченных органов из США, Турции, Азербайджана, Туркменистана, ответственные секретари ряда Министерств, ученые, уполномоченные по этике, акимы городов и районов области, представители неправительственных организаций, а также руководители правоохранительных и государственных органов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Мероприятие началось с показа видеоролика, который отражает глубокие нравственные ценности казахского народа — честность, справедливость, добропорядочность, доверие.

Данный форум направлен на обмен новейшими и эффективными идеями в борьбе с коррупцией, внедрению лучшего международного опыта в этой области, а также установлению и развитию сотрудничества между уполномоченными органами.

В рамках форума с с общих охватом более 700-т человек, были обсуждены передовые практики по вопросам противодействия коррупции, реализуемые новые проекты и эффективные подходы в этой области.

В ходе мероприятия Улан Тажибаев отметил: «Историческим решением Главы государства, город Туркестан получил статус областного центра, теперь наша задача построить свободную от коррупции регион, воспитать у подрастающего поколения стойкого иммунитета, способный противостоять ко всем проявлениям коррупции».

Не остались в стороне и представители уполномоченных органов из США, Турции, Азербайджана, Туркменистана и соседней республики Узбекистан, которые поделились положительным опытом своих стран, а международные эксперты и члены неправительственных организаций своими инновационными идеями.

По мнению участников, нынешний форум послужит диалоговой площадкой, который внесет новый импульс в реализации антикоррупционной политики.

В конце мероприятия состоялся презентация художественного фильма «1424» с участием сотрудников Департамента, оставив неизгладимое впечатление у гостей.

Проведение первого масштабного антикоррупционного форума в нашей области, является важным шагом в формировании дружеских отношении между другими странами, а также способствует взаимовыгодному сотрудничеству в борьбе с общей проблемой.

По своему масштабу и результатам Форум вышел на новый уровень, ознаменовался новыми достижениями, и его справедливо можно назвать прорывным в истории нашей области.

В дальнейшем проведение Международного форума планируется на постоянной основе, с привлечением мировых экспертов.

В завершении мероприятия гости и участники форума выразили огромную благодарность за высокий уровень подготовки и проведения Форума. Встреча стала полезным опытом, подарила новые впечатления, знакомства и вдохновение для дальнейшего движения вперед.