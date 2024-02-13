Шымкент на мировом уровне призывает бороться с коррупцией

Сотрудник департамента экологии города Шымкент Тойшыбек Мухамеджан занял третье место на международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Как сообщили борцы с коррупцией мегаполиса, в мае 2023 года под эгидой межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции стартовал ежегодный конкурс.

«На оценку Национальной комиссии нашей страны были направлены более 150 видео и плакатов. Комиссией были отобраны 5 лучших видеороликов и 10 антикоррупционных плакатов. После работы передали на оценку международным жюри, по итогам которых представители нашей страны получили 1 место в категории лучший видеоролик и 3 место в категории лучший плакат», — пояснили в ведомстве.

На прошлой неделе призы направленные организаторами прибыли в Шымкент, где за 3 место наградили представителя департамента экологии по г. Шымкент Тойшыбек Мухамеджана.

Призываем наших граждан не оставаться в стороне в вопросах противодействия коррупции и активно вовлекаться в антикоррупционные мероприятия.