Шымкент на мировом уровне призывает бороться с коррупцией

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Шуддин Саидов
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Работа представителя департамента экологии по г. Шымкент Тойшыбек Мухамеджана.

Сотрудник департамента экологии города Шымкент Тойшыбек Мухамеджан занял третье место на международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Как сообщили борцы с коррупцией мегаполиса, в мае 2023 года под эгидой межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции стартовал ежегодный конкурс.

«На оценку Национальной комиссии нашей страны были направлены более 150 видео и плакатов. Комиссией были отобраны 5 лучших видеороликов и 10 антикоррупционных плакатов. После работы передали на оценку международным жюри, по итогам которых представители нашей страны получили 1 место в категории лучший видеоролик и 3 место в категории лучший плакат», — пояснили в ведомстве.

На прошлой неделе призы направленные организаторами прибыли в Шымкент, где за 3 место наградили представителя департамента экологии по г. Шымкент Тойшыбек Мухамеджана.

Призываем наших граждан не оставаться в стороне в вопросах противодействия коррупции и активно вовлекаться в антикоррупционные мероприятия.

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