Парковка во дворах: ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВАШИ ПРАВА

Насколько законно устанавливать шлагбаум на въезде во двор жилого дома? Какой алгоритм чтобы это сделать? Что делать тем жильцам, которые не согласны на установку шлагбаума и не хотят платить за установку и обслуживание? Отвечает на на эти вопросы Информационный ресурс «Завтрак с юристом»

Прямого запрета на оборудование шлагбаумов участниками кондоминиума законом не предусмотрено. Если его устанавливают жильцы многоквартирного дома, который зарегистрирован как объект кондоминиума, то он становится их общим имуществом. Вопрос об установке шлагбаума принимается общим собранием собственников квартир. Кворум составляет не менее 50 процентов. Поэтому нужно собрать подписи не менее половины жильцов. Это решение нужно передать в управляющую компанию (КСК).