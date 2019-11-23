Парковка во дворах: ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВАШИ ПРАВА
Насколько законно устанавливать шлагбаум на въезде во двор жилого дома? Какой алгоритм чтобы это сделать? Что делать тем жильцам, которые не согласны на установку шлагбаума и не хотят платить за установку и обслуживание? Отвечает на на эти вопросы Информационный ресурс «Завтрак с юристом»
Прямого запрета на оборудование шлагбаумов участниками кондоминиума законом не предусмотрено. Если его устанавливают жильцы многоквартирного дома, который зарегистрирован как объект кондоминиума, то он становится их общим имуществом. Вопрос об установке шлагбаума принимается общим собранием собственников квартир. Кворум составляет не менее 50 процентов. Поэтому нужно собрать подписи не менее половины жильцов. Это решение нужно передать в управляющую компанию (КСК).
При этом согласно Приказу МВД РК от 23 июня 2017 года № 439. «Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения должны быть доступными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега. При установке у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором), шлагбаумов организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством персонала и шлагбаумы обеспечиваются устройством для их ручного открывания». Это необходимо учитывать.
На въезде во двор обязательно установите информационный лист в котом должен быть указан телефон ответственного лица. Шлагбаум желательно должен быть электронным и открываться при помощи пульта — никаких замков, самодельных металлических конструкций и балок, перекрывающих движение.
Заставить жильцов, которые не согласны на установку и не хотят платить за установку и обслуживание, в принудительном порядке вы не можете. Так же, как и ограничить им доступ в собственное помещение. В данной ситуации вам поможет только ваша способность убеждать.