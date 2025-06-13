Скорая не смогла подъехать к пациенту из-за платной парковки. Владелец — известный меценат?

В Шымкенте водитель скорой помощи не смог проехать к пациенту из-за шлагбаума — въезд оказался платным. Об этом сообщает Telegram-канал Egovpress.

По данным канала, инцидент произошёл у заведения Sirius, рядом с которым и расположено общежитие. Единственный подъезд к зданию, судя по видео, через автостоянку, где с водителя скорой потребовали оплату.

Владелец — Батырбек Көшербай?

По неофициальным данным, Sirius предположительно, принадлежит Батырбеку Көшербаю — предпринимателю, меценату и бывшему чиновнику, который очень дружен со многими журналистами региона. Он занимал должности акима районов, возглавлял управление энергетики ЮКО, проходил отбор в Корпус «А» и в 2016 году публично раскрыл доход — 5 434 547 тенге.

Самое интересное, что похоже, скорая не могла проехать к общежитию, которое, предположительно, также построено Батырбеком Кошербаем. Правда, с серьезными нарушениями. Настолько, что суд постановил снести здание.

Центр неформального влияния?

Издание Elmedia, ссылаясь на свои источники, утверждает: «Орманов и Кушербаев — не просто бизнесмены или экс-чиновники. Они были ядром неформального центра силы: контролировали тендеры, имели выход на силовые органы и держали на «довольствии» значительную часть местной вертикали», — говорится в публикации.

Процесс возврата ряда объектов в госсобственность в Шымкенте, в том числе водозаборов, по информации издания, ударил по интересам этой группы.

Ранее в СМИ

Редактор газеты «С-ИНФОРМ» Амангельды Батырбеков ещё в 2017 году публиковал критические материалы в адрес Көшербая. В одном из текстов утверждалось:

«Говорят, в районах с бюджетом свыше 30 млрд тенге Батырбек не раз срывал тендеры до тех пор, пока фирма, связанная с ним, не выигрывала хотя бы на 200 млн. Районы не осваивали деньги и теряли финансирование на следующий год» (газета «С-ИНФОРМ», №3, 26.07.2017).

Как думаете, кто в итоге окажется виноватым в инциденте со скорой?