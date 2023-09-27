Вместо кардиологической клиники в Шымкенте будет парковка

Верните землю: известный казахстанский кардиолог лишился клиники – теперь там будет парковка.

Верховный суд Казахстана признал недействительными договоры купли-продажи земельного участка в Шымкенте, на котором расположена клиника «Здоровое сердце» имени Сауле Абсеитовой, известного казахстанского кардиолога. Теперь там будет парковка.

Фактически медицинский центр принадлежит дочери Абсеитовой Камиле Ахмадиевой, но кардиолог до сих пор ведёт там приём самых сложных пациентов.

Сейчас, по решению суда, право владения и пользования участком вновь принадлежит НАО «Центр сердца Шымкент». Учреждение не может его продать, но реорганизовать – вправе. Теперь, по словам исполнительного директора НАО «Центр сердца Шымкент» Мади Уалиханова, клинику снесут, а на её месте сделают парковку:

— У нас перед центром вообще негде парковаться, и посетителям действительно трудно приходится. Машины ставить негде. Поэтому мы хотели бы расширить территорию и сделать парковку, чтобы машины спокойно заезжали, но это дело времени.

Таким образом, преемник учреждения, которое в начале XXI века открыла в Шымкенте Сауле Абсеитова, вполне вероятно сровняет с землёй бизнес её дочери, и на месте частной кардиологической клиники заасфальтируют парковку.